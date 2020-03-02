«Золотое кольцо»: Рецензия Киноафиши

У трех семейных пар есть традиция — каждый год вместе отправляться на отдых, постепенно заполняя настенную карту мира новыми флажками. Очередное путешествие не обходится без громких споров. Отбросив множество очевидных вариантов с Европой, Бали и Африкой, друзья неожиданно соглашаются попробовать внутренний туризм. Тем более все можно обставить с комфортом и отправиться изучать страну на собственных машинах. У всех большие планы на путешествие по Золотому кольцу России, в котором пары надеются разрешить накопившиеся проблемы. Одни хотят заново разжечь искру среди мрака будничной рутины, вторые мечтают завести детей с благословенной помощью святых мест, а третьи должны разобраться, стоит ли им снова быть вместе или расставание было правильным решением.

Золотое кольцо

Со стороны картина очень напоминает эффектную рекламу Золотого кольца России. Множество панорам с зеленой летней природой, храмы и монастыри вместе с большим количеством достопримечательностей помогают моментально влюбиться в эти живописные виды. Следующим этапом, видимо, станет планирование маршрута отдыха по стране на короткие весенние праздники. Авторам удалось наполнить путешествие движением, вдохновением и красотой, превращая нас в еще одного пассажира машины с постоянно свободным местом. Правда, УАЗ Патриот не кажется самым привлекательным средством передвижения. На этом заканчивается весь ненавязчивый продакт-плейсмент (если не считать таковыми православие и березки). Никакой агрессии в виде очередного бренда чипсов, напитков, банков или (что неплохо бы вписалось в концепцию) популярных заправок. Герои не размахивают перед вашим лицом известными марками, рекламируя лишь бескрайние природные просторы, на которые действительно стоит обратить больше внимания.

В главных ролях наших попутчиков окажутся известные актеры: Аглая Тарасова, Владимир Яглыч, Евгений Стычкин, компанию которым составят звезды сериалов телеканала ТНТ. Герои получились типичными для молодежных каналов, делающих ставку на простоту характеров и моментальную узнаваемость. Многое отдано фоновой музыке, подчеркивающей все местные эмоции, как самому простому способу добиться эмпатии зрителя. Она состоит из популярных песен, перемешанных с ностальгией, за которую отвечают «Руки Вверх!» и «Отпетые мошенники». Почти все проблемы кроются в схематичном сценарии. Действиям персонажей постоянно не хватает логики и четкой мотивации, а происходящее на экране приходится додумывать самостоятельно, вынуждая мириться с большим количеством условностей. Слишком стремительное развитие событий превращает «Золотое кольцо» в перенасыщенный рекламный ролик, который забывает о самой истории. Почти четверть картины мы будем наблюдать за перепиской героев в общем чате, где они делятся фотографиями и эмоциями от поездки.

Золотое кольцо

Сюжетные проблемы уравновешивает юмор. Авторы попытались добавить в фильм актуальные мемы о «Солсберийском соборе», шутки про Роскомнадзор, приложение для знакомств Tinder и удачные колкости на тему религии. Он не скатывается в вульгарность и лишен пошлости, напоминая бытовые зарисовки с каплей наигранности. Несколько раз фильм даже поднимает современную повестку, показывая горы мусора, вывезенного из Москвы и уничтожающего экологию туристических маршрутов. Эти незначительные детали показывают, что герои существуют в понятном нам мире, не превращая их в очередных кинематографических аватаров. Так действительно может выглядеть отдых большой компании друзей. Главное не искать откровений или смыслового шага вперед. Это все еще типичный юмор авторов ТНТ и видеоплатформы PREMIER, которые продолжают работать на давно сформированную аудиторию. Лучше всего фильм описывает эпизод с караоке, когда герой исполняет шансонный шлягер и ему начинают подпевать соседние столы. Внезапный контакт условен, ведь местные жители и столичные туристы абсолютно по-разному воспринимают песню. Для одних это любимая композиция, а для других лишь способ позлить любимого человека. Фильм вызывает похожие эмоции и также способен разделить аудиторию.

Золотое кольцо

«Золотое кольцо» — легкая романтическая комедия, которая выглядит и звучит как типичный проект ТНТ. Фильм не переубедит противников, но порадует поклонников. Любители простого юмора, незамысловатых сюжетов и легкости точно останутся довольны. Образы и характеры будут моментально узнаваемы, как и актеры, постоянно мелькающие на экране телевизора. Да и вечер можно провести, не покидая квартиры. Фильм доступен в онлайн сервисе PREMIER, а 7 марта в 20:00 состоится премьера на канале ТНТ.

Константин Киценюк