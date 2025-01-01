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Кроткая
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кроткая

Спектакль Кроткая

18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Евгения Стычкина «Кроткая»

«Кроткая» — третья совместная работа режиссера Павла Сафонова и известного актера Евгения Стычкина. Это моноспектакль, который погружает зрителя в историю о любви, страстной и трагичной, в духе Петербурга. Постановка вдохновлена рассказом Ф. М. Достоевского, но представляет собой современное размышление о жизни, о людях и о тех чувствах, которые мы боимся выражать.

Слово режиссера

Павел Сафонов описывает спектакль как «песнь о любви» — порой горькую, но пронизанную светом. «Я ставлю «Кроткую», чтобы напомнить всем нам, как внезапно может оборваться жизнь. Именно поэтому важно выразить свои чувства к близким, отбросив страхи и сомнения», — говорит Сафонов. Спектакль словно зовет нас выйти из собственных «футляров» и проживать каждый день с открытым сердцем.

Личное погружение актера

Евгений Стычкин, исполнитель единственной роли, делает этот спектакль глубоким и интимным. «В „Кроткой“ я рассказываю не о России Достоевского, а о собственных страхах и о том, что мне больно. Это личная и важная история, и именно поэтому зритель так искренне отзывается на происходящее», — делится Стычкин. Спектакль стал для актера своеобразным разговором с самим собой, попыткой отыскать ответы на важные вопросы и научиться любить.

Основная тема спектакля

«Кроткая» — это произведение о поиске и сохранении любви. Спектакль призывает задуматься о значимости искренности и о хрупкости чувств, которые стоит беречь как зеницу ока. В каждом слове, произнесенном со сцены, — сила признания в любви и боли.

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
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6 декабря
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 октября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая

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