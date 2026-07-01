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Энола Холмс 3. Трейлер
Энола Холмс 3. Трейлер
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Дата публикации: 9 июня 2026
Энола Холмс 3
– Детектив Энола Холмс оказывается на Мальте, где ей предстоит сложное и опасное расследование.
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User
1 июля 2026, 01:03
Оценка
отличный фильм, жду в прокате в Москве!!!!
1 июля 2026, 01:03
0
0
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User
1 июля 2026, 21:20
Оценка
Когда начнут показывть в России?
1 июля 2026, 21:20
0
0
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Comon
8 июля 2026, 20:37
Оценка
Тихушный псевдо-исторический приключенческий детектив. С франшизой Достать ножи - и рядом не стояла. Но смотреть можно, актеры приятные, Бонем Картер только уж очень страшная, ну и Холмс конечно - совсем не Холмс
8 июля 2026, 20:37
0
0
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Энола Холмс 3
криминал, 2026, Великобритания
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