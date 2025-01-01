Меню
Награды и номинации Ридли Скотта

Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Оскар 2002 Оскар 2002
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1992 Оскар 1992
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977 Каннский кинофестиваль 1977
Лучшая первая работа
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
 Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Michael Balcon Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021 Венецианский кинофестиваль 2021
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1985 Венецианский кинофестиваль 1985
Golden Lion
Номинант
