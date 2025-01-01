Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Ридли Скотт
Награды
Награды и номинации Ридли Скотта
Ridley Scott
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ридли Скотта
Оскар 2016
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2002
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2001
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1992
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Лучшая первая работа
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
BAFTA 2018
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Michael Balcon Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2024
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2016
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1985
Golden Lion
Номинант
В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?
Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану
Удивительно, но даже «Константинополь» уже отличился: 3 сериала НТВ 2025 года с рейтингом от 8 и выше
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667