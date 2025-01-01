Меню
Брэдли Уитфорд
Награды
Награды и номинации Брэдли Уитфорда
Bradley Whitford
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Брэдли Уитфорда
Золотой глобус 2003
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
