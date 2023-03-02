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Киноафиша Новости Вышел первый трейлер многосерийной адаптации «Рокового влечения»

Вышел первый трейлер многосерийной адаптации «Рокового влечения»

2 марта 2023 13:18
Вышел первый трейлер многосерийной адаптации «Рокового влечения»

Эротическая драма об одержимости и супружеской неверности.

Потоковый сервис Paramount+ представил дебютный трейлер многосерийного ремейка эротической драмы «Роковое влечение», в котором исследуются темы брака, неверности, психических расстройств и принудительного контроля. В оригинальном фильме Эдриана Лайна ведущие роли сыграли Майкл Дуглас и Гленн Клоуз, а в сериале главных персонажей воплотили Джошуа Джексон и Лиззи Каплан.

В центре повествования окажется семьянин Дэн Галлахер (Джексон), чей легкий роман на стороне с эффектной Алекс Форрест (Каплан) заканчивается для него самым печальным образом. Для мужчины данная связь была лишь мимолетным увлечением и способом развеяться, но у его знакомой все вышло иначе. Она оказывается одержима им и постепенно ее поведение становится по-настоящему вызывающим. Доходит до того, что Алекс решает познакомиться с женой (Аманда Пит) своего любовника. Именно этой сценой заканчивается трейлер.

Шоураннером выступила создательница антологии «Грязный Джон» Александра Каннингэм. В режиссерский состав вошли Сильвер Три («Бортпроводница») и Пит Чатмон («Ты»). В остальном касте заняты Джессика Харпер, Брайан Гудман, Алисса Джиррелс, Тео Уилсон, Джон Гец, Уолтер Перес, Тоби Хасс и Рено Уилсон.

Премьера сериала состоится 30 апреля.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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