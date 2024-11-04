Меню
Фантомы - трейлер
Фантомы. Трейлер

Фантомы. Трейлер

Дата публикации: 4 марта 2008
Фантомы – Проявляя фотографии после несчастного случая, пара молодоженов обнаруживает на них пугающие призрачные фигуры. Опасаясь, что все это может быть взаимосвязано, супруги пытаются выяснить природу этих явлений и понимают, что лучше бы они не лезли в эти тайны.
Weteran Mc 4 ноября 2024, 23:21
Оценка
"Фантомы" - голливудский мистический триллер с элементами ужасов 2008 года с Джошуа Джексоном в главной роли, известного по роли Питера Бишопа из сериала "Грань".
Сюжет повествует о паре молодожёнов, переехавших жить из Нью-Йорка в Токио, так как новоиспечённому мужу, по профессии - фотографу, именно там предложили хорошую работу.
На присланных фотографиях со свадьбы семейная пара замечает рядом с ними, стоящие пугающие белесые фигуры. Муж принимает это за брак плёнки, а молодая жена находит человека, который давно занимается этой темой. Он заявляет, что это призрак, застрявший в своём теле.
И действительно, этот призрак продолжает преследовать молодую семью уже и в Японии. Если не найти этому причину и не остановить фантома, то преследование с того света вполне может закончиться смертью на этом.

Сюжет полностью пропитан мистикой - всё, как я люблю. В фильме нет ни рек крови, ни монстров, но от внезапного появления призрака становится жутковато. Тем более всё это дополняется звуковыми эффектами. Но моментами бывает и скучно. Финал порадовал. Каждый получил то, что заслужил.

Фильм "Фантомы" - это ремейк тайландского оригинала 2004 года под названием "Затвор". Говорят, тот тоже хороший, но я не смотрел. А зачем? Когда есть более современный вариант, с известными актёрами, пусть и переделка. И вполне не плохой.

Моя оценка: 7 из 10. 👍
6.0 Фантомы
Фантомы ужасы, триллер, мистика, 2008, США
