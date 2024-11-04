Фантомы
– Проявляя фотографии после несчастного случая, пара молодоженов обнаруживает на них пугающие призрачные фигуры. Опасаясь, что все это может быть взаимосвязано, супруги пытаются выяснить природу этих явлений и понимают, что лучше бы они не лезли в эти тайны.
Сюжет повествует о паре молодожёнов, переехавших жить из Нью-Йорка в Токио, так как новоиспечённому мужу, по профессии - фотографу, именно там предложили хорошую работу.
На присланных фотографиях со свадьбы семейная пара замечает рядом с ними, стоящие пугающие белесые фигуры. Муж принимает это за брак плёнки, а молодая жена находит человека, который давно занимается этой темой. Он заявляет, что это призрак, застрявший в своём теле.
И действительно, этот призрак продолжает преследовать молодую семью уже и в Японии. Если не найти этому причину и не остановить фантома, то преследование с того света вполне может закончиться смертью на этом.
Сюжет полностью пропитан мистикой - всё, как я люблю. В фильме нет ни рек крови, ни монстров, но от внезапного появления призрака становится жутковато. Тем более всё это дополняется звуковыми эффектами. Но моментами бывает и скучно. Финал порадовал. Каждый получил то, что заслужил.
Фильм "Фантомы" - это ремейк тайландского оригинала 2004 года под названием "Затвор". Говорят, тот тоже хороший, но я не смотрел. А зачем? Когда есть более современный вариант, с известными актёрами, пусть и переделка. И вполне не плохой.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
