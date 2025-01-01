Спектакль Нашла коса на камень

Комедия «Нашла коса на камень» с Дмитрием Дюжевым в Губернском театре

В Губернском театре можно увидеть увлекательную комедию «Нашла коса на камень». Эта постановка обещает стать настоящим событием для любителей театра.

Сюжет

Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и найти выгодную партию, появляется странный персонаж – Савва Васильков. Нелепый и наивный провинциал, он выглядит обеспеченным, но деньги не транжирит и не приемлет жульничества.

Савва по уши влюблен в первую красавицу Москвы – Лидиньку Чебоксарову, на которую охотятся многие искатели удачи. Этот герой вызывает вопросы: кто он на самом деле? Откуда пришел? Является ли он завидным женихом? В своих взглядах Савва кажется смешным и странным, что наводит на мысль: может ли его искренность стать предметом манипуляций?

Значение спектакля

Спектакль ставит вечные вопросы, актуальные для любой эпохи: можно ли остаться честным и прямодушным в мире, где правят выгода и корысть? Возможно ли быть успешным в делах, не прибегая к обману? И есть ли место для настоящей любви в мире, где всё можно купить и продать?

Создатели спектакля предлагают зрителям задуматься над этими вопросами, погрузиться в мир противоречий и столкновения идеалов. Не пропустите возможность увидеть эту интригующую комедию на сцене Губернского театра!