Спектакль Нашла коса на камень

В Губернском театре можно увидеть увлекательную комедию «Нашла коса на камень». Эта постановка обещает стать настоящим событием для любителей театра.
Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и найти выгодную партию, появляется странный персонаж – Савва Васильков. Нелепый и наивный провинциал, он выглядит обеспеченным, но деньги не транжирит и не приемлет жульничества.
Савва по уши влюблен в первую красавицу Москвы – Лидиньку Чебоксарову, на которую охотятся многие искатели удачи. Этот герой вызывает вопросы: кто он на самом деле? Откуда пришел? Является ли он завидным женихом? В своих взглядах Савва кажется смешным и странным, что наводит на мысль: может ли его искренность стать предметом манипуляций?
Спектакль ставит вечные вопросы, актуальные для любой эпохи: можно ли остаться честным и прямодушным в мире, где правят выгода и корысть? Возможно ли быть успешным в делах, не прибегая к обману? И есть ли место для настоящей любви в мире, где всё можно купить и продать?
Создатели спектакля предлагают зрителям задуматься над этими вопросами, погрузиться в мир противоречий и столкновения идеалов. Не пропустите возможность увидеть эту интригующую комедию на сцене Губернского театра!