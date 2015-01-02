Спектакль Дмитрий Дюжев. Евгений Онегин

Моноспектакль Дмитрия Дюжева

23 апреля в 19:00 в Колонном зале Дома Союзов (ул. Большая Дмитровка, д.1) состоится моноспектакль «Евгений Онегин», который представит известный российский актер, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев.

Это событие подарит зрителям возможность вновь пережить шедевр русской литературы, написанный А.С. Пушкиным. «Евгений Онегин» не утратил своей актуальности и продолжает вдохновлять миллионы читателей по всему миру. Спектакль представляет собой уникальный жанр, где актер и зрители вместе осмысляют «энциклопедию русской жизни».

Неповторимое музыкальное сопровождение

Каждое представление создается «здесь и сейчас», что делает его поистине уникальным. Живое музыкальное сопровождение добавит глубины и мощности повествованию. Произведение С.С. Прокофьева, написанное специально для постановки «Евгения Онегина» в знаменитом Камерном театре, будет исполняться симфоническим оркестром «Новая Эпоха» под управлением дирижёра Романа Белова.

Талантливый коллектив

Режиссёром спектакля выступает выдающаяся актриса, режиссер и педагог, народная артистка РСФСР и Российской Федерации Антонина Михайловна Кузнецова. Изысканный и глубокий спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева не оставит никого равнодушным и позволит по-новому оценить это произведение, ставшее классикой мировой литературы.

Продолжительность спектакля: 2 часа 15 минут, включая антракт.