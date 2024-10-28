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Киноафиша Сериалы Гудбай

Гудбай (2024 - …)

Gudbaj 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут

О чем сериал

По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча…

В ролях
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Анна Уколова
Анна Уколова
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Ольга Богданова
Ольга Богданова
Владислав Демин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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2.7 IMDb
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Сезоны
Гудбай - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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