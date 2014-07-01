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Arteholic

Артоголик, 2014

2014 / Германия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Любимец Фассбиндера и лучший друг Ларса фон Триера, немецкий актер Удо Кир не просто носитель почетного звания великого антигероя кинематографа, но и отчаянный поклонник искусства. «Артоголик» — путешествие с Киром по мировым меккам художественного мира: Штеделевскому художественному институту во Франкфурте, Музею Людвига в Кельне, Художественному музею в Бонне, музею «Гамбургский вокзал» в Берлине, датскому музею «Луизиана» и Центру Помпиду в Париже, сопровождаемое встречами с десятком его старых друзей, среди которых художники Розмари Троккель, Марк Бранденбург и Марцель Оденбах, директор Национальной галереи и Государственных музеев Берлина Удо Киттельман и уже упомянутый Ларс фон Триер. Кир живет для искусства. Для него искусство — жизнь. Кир — это искусство.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 июля 2014
Возраст 18+
Режиссер
Герман Васке
Герман Васке
В ролях
Удо Кир
Удо Кир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Артоголик 1 постер
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