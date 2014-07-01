Артоголик, 2014

Любимец Фассбиндера и лучший друг Ларса фон Триера, немецкий актер Удо Кир не просто носитель почетного звания великого антигероя кинематографа, но и отчаянный поклонник искусства. «Артоголик» — путешествие с Киром по мировым меккам художественного мира: Штеделевскому художественному институту во Франкфурте, Музею Людвига в Кельне, Художественному музею в Бонне, музею «Гамбургский вокзал» в Берлине, датскому музею «Луизиана» и Центру Помпиду в Париже, сопровождаемое встречами с десятком его старых друзей, среди которых художники Розмари Троккель, Марк Бранденбург и Марцель Оденбах, директор Национальной галереи и Государственных музеев Берлина Удо Киттельман и уже упомянутый Ларс фон Триер. Кир живет для искусства. Для него искусство — жизнь. Кир — это искусство.