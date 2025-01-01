Меню
Ларс фон Триер
Награды
Награды и номинации Ларса фон Триера
Lars von Trier
Оскар 2001
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1996
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Приз жюри
Победитель
Лучший художественный вклад
Победитель
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1984
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Best Film
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2000
Приз зрительских симпатий
Победитель
