«Пиарщица» — британский комедийный сериал, повествующий о талантливой пиарщице по имени Робин. Главная героиня просто обожает свою работу и знает в ней толк: она может выставить в максимально выгодном свете любого, даже самого скандального клиента. Робин всегда готова помочь тем, кто оказался в центре скандала, и тем, чья репутация находится под большой угрозой. Однако у самой Робин все далеко не так гладко и идеально: девушка изо всех сил пытается сохранить контроль над сферами жизни, но, увы, работа сильно отдаляет ее от семьи и друзей. Сможет ли главная героиня вернуть долгожданный баланс?