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Постер к сериалу Пиарщица
Постер к сериалу Пиарщица
Постер к сериалу Пиарщица
Постер к сериалу Пиарщица
Постер к сериалу Пиарщица
Постер к сериалу Пиарщица
Постер к сериалу Пиарщица
Постер к сериалу Пиарщица
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
8 постеров
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Пиарщица
Пиарщица (2019 - …) Flack
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал W
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Пиарщица» — британский комедийный сериал, повествующий о талантливой пиарщице по имени Робин. Главная героиня просто обожает свою работу и знает в ней толк: она может выставить в максимально выгодном свете любого, даже самого скандального клиента. Робин всегда готова помочь тем, кто оказался в центре скандала, и тем, чья репутация находится под большой угрозой. Однако у самой Робин все далеко не так гладко и идеально: девушка изо всех сил пытается сохранить контроль над сферами жизни, но, увы, работа сильно отдаляет ее от семьи и друзей. Сможет ли главная героиня вернуть долгожданный баланс?

Пиарщица - трейлер второго сезона
Пиарщица
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Оливер Лансли
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Пакуин
Анна Пакуин Robyn
Сэм Нил
Сэм Нил Duncan Paulson
Софи Оконедо
Софи Оконедо Caroline
Марк Уоррен Tom
Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким Gabriel Cole
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пиарщица - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Пиарщица - Сезон 2 Сезон 2
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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