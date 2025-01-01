Меню
Награды и номинации Анны Пакуин

Награды и номинации Анны Пакуин
Оскар 1994 Оскар 1994
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004 MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
