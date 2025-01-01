Меню
Анна Пакуин
Награды
Награды и номинации Анны Пакуин
Anna Paquin
О персоне
Награды
Награды и номинации Анны Пакуин
Оскар 1994
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
