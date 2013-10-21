Российский криминальный сериал «Дело чести» – это история о братьях Ване и Саше Назаровых. Несмотря на кровное родство, они очень разные. Александр – настоящий эрудит, который активно занимается самообразованием и собирается поступить в университет. А Ваня – разгильдяй, понятия не имеющий, что будет делать в жизни. В нулевые в семье Назаровых происходит несчастье. Злоумышленники нападают на магазин, который открыл глава семейства. После ограбления отец ребят совершает суицид, а мать сходит с ума.