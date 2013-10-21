Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Дело чести
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Дело чести
Дело чести (2013 - 2013) Дело чести 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Российский криминальный сериал «Дело чести» – это история о братьях Ване и Саше Назаровых. Несмотря на кровное родство, они очень разные. Александр – настоящий эрудит, который активно занимается самообразованием и собирается поступить в университет. А Ваня – разгильдяй, понятия не имеющий, что будет делать в жизни. В нулевые в семье Назаровых происходит несчастье. Злоумышленники нападают на магазин, который открыл глава семейства. После ограбления отец ребят совершает суицид, а мать сходит с ума.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дело чести - Сезон 1 Сезон 1
2013, 16 эпизодов
 
Related video
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Приложение киноафиши