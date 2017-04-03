«Танцы насмерть»: Рецензия Киноафиши

Секрет молодости в танцах

«Танцуй или умри!» - кричит диджей, и двое людей должны немедленно начать танцевать. Тот кто остановится первым - умрет, а всю его энергию выкачают на благо земли, дабы предотвратить новые катаклизмы. Это постапокалипсис, здесь есть элита, которая сидит в бункере и устраивает танцы насмерть, а есть простые люди на улице, которые умирают от выброса ядерного пепла или же на танцполе.

Казалось бы, синопсис к очередному сезону «Танцы на ТНТ», но нет, это сюжет кинокартины. Если сочетание постапокалипсиса и танцев кажется вам абсурдным, то погодите судить так строго, этому фильму есть чем вас удивить, в хорошем смысле.

Название

Первое, что приходит на ум, когда узнаешь идею и смотришь хотя бы трейлер, так это то, что в России с опозданием заметили интерес публики к антиутопиям. Да, создатели явно вдохновились «Голодными играми» и «Дивергентом», но их фантазия пошла еще дальше. Заимствование идей у американского кинематографа - это вообще обычное дело, но, как правило, реализуют плагиат отвратительно. Однако «Танцы насмерть» хоть и были бы прекрасным фильмом-игрой на выпивание (опрокидываете рюмку каждый раз, когда видите то, что уже видели в голливудских блокбастерах), есть в них что-то уникальное, а все что взяли у американцев - подали качественно.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»

Картинка настолько сочная и красивая, что периодически можно забыть о стране происхождения этого фильма. Оружие и костюмы героев - просто восторг, а Nike неожиданно жив и после конца света. «Раз в американских фильмах обязательно есть афроамериканцы и азиаты, то чем мы хуже?» - подумал режиссер и пригласил Кейко, известную своим участием в шоу «Танцы на ТНТ», и афроамериканца Менделя, чей нервный образ сильно напоминает знаменитого Мигеля. Такая разношерстная команда навевает ассоциации со многими компаниями маргиналов из других блокбастеров, которые в итоге становились самыми узнаваемыми героями.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»

Но куда более интересный образ был у диджея. Это какой-то дикий микс «Безумного Макса», «Водного мира» и даже демона из «Зачарованных». Этот безумный диджей уводит внимание зрителя от одного из главных пунктов замысла самого фильма - танцев. Их, в принципе, едва ли 20 минут от всего хронометража было, так еще и сложно на них сконцентрироваться, когда все шоу в руках разукрашенного Никиты Дювбанова. И такая смесь необходимости танцевать, чтобы не умереть, демонического диджея, драматичности ситуации, криков «отдай!» (энергию), производит какой-то невероятный эффект ступора.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»

Стоит отдать должное актерам, а точнее, даже тому, кто отвечал за кастинг. Никаких заезженных ванильных актеров, которых мы видим почти в каждом российском фильме. Тут прекрасная Лукерья Ильяшенко, которая славится своей необычной внешностью и ролями стерв, смогла проявить свой драматический талант. Иван Жвакин изобразил главного героя, причем, получше, чем некоторые голливудские красавчики. В американских фильмах главные герои обычно начинают бесить своей излишней добродетельностью, самоотверженностью и смазливостью, а Иван умудрился балансировать на грани правильного парня и очаровательного хулигана. Денис Шведов - идеальный злодей, который вовсе не злом руководствовался. Такой нетипичный антагонист, который готов убить одних, думая о других и, конечно же, о себе любимом. Можно еще долго разбирать каждого героя, но проще сказать - актеры внесли огромную лепту, чтобы всё в этой кинокартине вышло на должном уровне.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»

И хотя для компании KinoDanz это дебютный фильм, она врывается на рынок кинематографа в качестве отличника. Зритель может любить/не любить российские картины, ругать за плагиат и прочее, но обвинять в отсутствии качества тут никак нельзя. Работа над проектом была действительно масштабной, и это ощущается в каждом кадре. Очевидно, что фантастический облик разрушенной Москвы был продуман до мелочей старательными художниками, увлекательно продумана новая культура выживших людей. Вся эта затея с танцами - забавно на первый взгляд, но вы послушайте, как ее объясняют, взывая к самым древним понятиям о ритуалах и жертвах, а как искренне они верят, что могут успокоить Землю! Очень занимательная идея, которая помогает фильму абстрагироваться от сюжета «Голодных игр» или «Дивергента». Есть много ляпов и непонятных моментов, которые вызывают вопросы. Но тут либо дожидаться ответов в следующих частях, либо опустить свой перфекционизм и дать людям спокойно ошибаться, на полотно в целом это не влияет.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»

Во время просмотра множество раз возникали мысли «что происходит?», «о, а это круто», и не покидало ощущение недосказанности. Финал это ощущение объяснил, поскольку оказалось, что «Танцы насмерть» это фильм-зачин, грядут сиквел и триквел. И раз эта картина должна была только заложить основу, самое главное для нее было произвести вау эффект своей оберткой и лишь намекнуть на начинку. И это создателям действительно удалось. Чтобы не проспойлерить случайно, скажу лишь то, что танцы и прочее - это просто мишура. В фильме есть куда более глубинная мысль о том, что простые люди для властей ничего не значат, они - мясо или энергия, если угодно, свою жизнь элита ценит более высоко, несмотря на свои гнилые души. Старо как мир конечно, но по-прежнему жизненно и очень свежо подано в «Танцах насмерть».

Бариева Лилия

В российском прокате с 6 апреля 2017 года Расписание и покупка билетов на фильм «Танцы насмерть»