Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Танцы насмерть»: Рецензия Киноафиши

«Танцы насмерть»: Рецензия Киноафиши

3 апреля 2017 00:00
«Танцы насмерть»: Рецензия Киноафиши
Секрет молодости в танцах

«Танцуй или умри!» - кричит диджей, и двое людей должны немедленно начать танцевать. Тот кто остановится первым - умрет, а всю его энергию выкачают на благо земли, дабы предотвратить новые катаклизмы. Это постапокалипсис, здесь есть элита, которая сидит в бункере и устраивает танцы насмерть, а есть простые люди на улице, которые умирают от выброса ядерного пепла или же на танцполе.

Казалось бы, синопсис к очередному сезону «Танцы на ТНТ», но нет, это сюжет кинокартины. Если сочетание постапокалипсиса и танцев кажется вам абсурдным, то погодите судить так строго, этому фильму есть чем вас удивить, в хорошем смысле.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»
Название

Первое, что приходит на ум, когда узнаешь идею и смотришь хотя бы трейлер, так это то, что в России с опозданием заметили интерес публики к антиутопиям. Да, создатели явно вдохновились «Голодными играми» и «Дивергентом», но их фантазия пошла еще дальше. Заимствование идей у американского кинематографа - это вообще обычное дело, но, как правило, реализуют плагиат отвратительно. Однако «Танцы насмерть» хоть и были бы прекрасным фильмом-игрой на выпивание (опрокидываете рюмку каждый раз, когда видите то, что уже видели в голливудских блокбастерах), есть в них что-то уникальное, а все что взяли у американцев - подали качественно.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»
Кадр из фильма «Танцы насмерть»

Картинка настолько сочная и красивая, что периодически можно забыть о стране происхождения этого фильма. Оружие и костюмы героев - просто восторг, а Nike неожиданно жив и после конца света. «Раз в американских фильмах обязательно есть афроамериканцы и азиаты, то чем мы хуже?» - подумал режиссер и пригласил Кейко, известную своим участием в шоу «Танцы на ТНТ», и афроамериканца Менделя, чей нервный образ сильно напоминает знаменитого Мигеля. Такая разношерстная команда навевает ассоциации со многими компаниями маргиналов из других блокбастеров, которые в итоге становились самыми узнаваемыми героями.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»
Кадр из фильма «Танцы насмерть»

Но куда более интересный образ был у диджея. Это какой-то дикий микс «Безумного Макса», «Водного мира» и даже демона из «Зачарованных». Этот безумный диджей уводит внимание зрителя от одного из главных пунктов замысла самого фильма - танцев. Их, в принципе, едва ли 20 минут от всего хронометража было, так еще и сложно на них сконцентрироваться, когда все шоу в руках разукрашенного Никиты Дювбанова. И такая смесь необходимости танцевать, чтобы не умереть, демонического диджея, драматичности ситуации, криков «отдай!» (энергию), производит какой-то невероятный эффект ступора.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»
Кадр из фильма «Танцы насмерть»

Стоит отдать должное актерам, а точнее, даже тому, кто отвечал за кастинг. Никаких заезженных ванильных актеров, которых мы видим почти в каждом российском фильме. Тут прекрасная Лукерья Ильяшенко, которая славится своей необычной внешностью и ролями стерв, смогла проявить свой драматический талант. Иван Жвакин изобразил главного героя, причем, получше, чем некоторые голливудские красавчики. В американских фильмах главные герои обычно начинают бесить своей излишней добродетельностью, самоотверженностью и смазливостью, а Иван умудрился балансировать на грани правильного парня и очаровательного хулигана. Денис Шведов - идеальный злодей, который вовсе не злом руководствовался. Такой нетипичный антагонист, который готов убить одних, думая о других и, конечно же, о себе любимом. Можно еще долго разбирать каждого героя, но проще сказать - актеры внесли огромную лепту, чтобы всё в этой кинокартине вышло на должном уровне.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»
Кадр из фильма «Танцы насмерть»

И хотя для компании KinoDanz это дебютный фильм, она врывается на рынок кинематографа в качестве отличника. Зритель может любить/не любить российские картины, ругать за плагиат и прочее, но обвинять в отсутствии качества тут никак нельзя. Работа над проектом была действительно масштабной, и это ощущается в каждом кадре. Очевидно, что фантастический облик разрушенной Москвы был продуман до мелочей старательными художниками, увлекательно продумана новая культура выживших людей. Вся эта затея с танцами - забавно на первый взгляд, но вы послушайте, как ее объясняют, взывая к самым древним понятиям о ритуалах и жертвах, а как искренне они верят, что могут успокоить Землю! Очень занимательная идея, которая помогает фильму абстрагироваться от сюжета «Голодных игр» или «Дивергента». Есть много ляпов и непонятных моментов, которые вызывают вопросы. Но тут либо дожидаться ответов в следующих частях, либо опустить свой перфекционизм и дать людям спокойно ошибаться, на полотно в целом это не влияет.

Кадр из фильма «Танцы насмерть»
Кадр из фильма «Танцы насмерть»

Во время просмотра множество раз возникали мысли «что происходит?», «о, а это круто», и не покидало ощущение недосказанности. Финал это ощущение объяснил, поскольку оказалось, что «Танцы насмерть» это фильм-зачин, грядут сиквел и триквел. И раз эта картина должна была только заложить основу, самое главное для нее было произвести вау эффект своей оберткой и лишь намекнуть на начинку. И это создателям действительно удалось. Чтобы не проспойлерить случайно, скажу лишь то, что танцы и прочее - это просто мишура. В фильме есть куда более глубинная мысль о том, что простые люди для властей ничего не значат, они - мясо или энергия, если угодно, свою жизнь элита ценит более высоко, несмотря на свои гнилые души. Старо как мир конечно, но по-прежнему жизненно и очень свежо подано в «Танцах насмерть».

Бариева Лилия

В российском прокате с 6 апреля 2017 года Расписание и покупка билетов на фильм «Танцы насмерть»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду