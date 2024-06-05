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Киноафиша Сериалы На автомате

На автомате (2024 - …)

Na avtomate 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
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Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

«На автомате»‎ перенесет зрителей в российскую провинцию. В городке Неясный живут два брата, Евгений и Роман. Однажды они осматривают заброшенный гараж, и им в руки попадает дорогостоящий предмет. У парней нет других мыслей, кроме как побыстрее сбыть находку и выручить побольше денег. Однако они даже не подозревают, что перешли дорогу влиятельным и опасным людям. Женя и Рома всегда предпочитали плыть по течению, но теперь их ждут события, которые изменят все. От атмосферы тихого городка не остается и следа, а все местные жители становятся непосредственными участниками криминальной истории.

На автомате - трейлер первого сезона
На автомате  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Артур Бесчастный
Артур Бесчастный
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
На автомате - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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Новости о сериале
Слава Копейкин и Денис Косиков навлекают на себя бандитов в трейлере сериала «На автомате»
Слава Копейкин и Денис Косиков навлекают на себя бандитов в трейлере сериала «На автомате»
Слава Копейкин и Денис Косиков продают оружие в трейлере сериала «На автомате»
Слава Копейкин и Денис Косиков продают оружие в трейлере сериала «На автомате»
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