«На автомате»‎ перенесет зрителей в российскую провинцию. В городке Неясный живут два брата, Евгений и Роман. Однажды они осматривают заброшенный гараж, и им в руки попадает дорогостоящий предмет. У парней нет других мыслей, кроме как побыстрее сбыть находку и выручить побольше денег. Однако они даже не подозревают, что перешли дорогу влиятельным и опасным людям. Женя и Рома всегда предпочитали плыть по течению, но теперь их ждут события, которые изменят все. От атмосферы тихого городка не остается и следа, а все местные жители становятся непосредственными участниками криминальной истории.