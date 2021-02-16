«За час до рассвета» — российский сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Действие шоу разворачивается в конце сороковых годов прошлого века. Главный герой — лейтенант Денис Журавлев возвращается в родной город после завершения войны и пытается привыкнуть к обычной гражданской жизни. Он устраивается на работу в местные органы правопорядка. Проблемы с начальством не заставляют себя ждать. Новый руководитель Дениса по кличке Сатана — не самый приятный в общении человек. Он привык добиваться поставленных целей, причем абсолютно любой ценой. Журавлев быстро получает свое первое задание: ему надо разобраться с лидером преступной группировки, орудующей в городе. Однако по ходу развития событий главный герой понимает, что вокруг него происходит настоящая война, еще более страшная, чем была до этого.