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Киноафиша Сериалы За час до рассвета
За час до рассвета (2021 - …) За час до рассвета 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис More.tv
Телеканал НТВ
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

«За час до рассвета» — российский сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Действие шоу разворачивается в конце сороковых годов прошлого века. Главный герой — лейтенант Денис Журавлев возвращается в родной город после завершения войны и пытается привыкнуть к обычной гражданской жизни. Он устраивается на работу в местные органы правопорядка. Проблемы с начальством не заставляют себя ждать. Новый руководитель Дениса по кличке Сатана — не самый приятный в общении человек. Он привык добиваться поставленных целей, причем абсолютно любой ценой. Журавлев быстро получает свое первое задание: ему надо разобраться с лидером преступной группировки, орудующей в городе. Однако по ходу развития событий главный герой понимает, что вокруг него происходит настоящая война, еще более страшная, чем была до этого.

За час до рассвета - трейлер
За час до рассвета
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Хабенский
Константин Хабенский Следователь Шумейко
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Артур Ваха
Артур Ваха
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский Денис Журавлёв
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
За час до рассвета - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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