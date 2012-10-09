Продавец игрушек
– Николя Берсен — француз с русскими корнями. Живет в Париже и работает продавцом игрушек. Ни мама, ни французская невеста — дочь Парижского кондитерского «короля» — не одобряют чудачества Николя, ведь сорбонское образование позволяет ему сделать прекрасную карьеру в бизнесе. Перед Рождеством Николя отправляется в Россию, чтобы больше узнать о своем происхождении. Кто мог предположить, что эта поездка изменит его жизнь? В России его ждут приключения, фамильные сокровища, и… настоящая любовь.
