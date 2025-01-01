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Стакан воды, или Заговор по-английски
Билеты от 1500₽
Киноафиша Стакан воды, или Заговор по-английски

Спектакль Стакан воды, или Заговор по-английски

Постановка
Театр им. Булгакова 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Заговор по-английски: интриги, страсти и острый юмор

Фавориты и фаворитки, увлечённые собственными эмоциями, принимают судьбоносные решения, оставляя королеву бессильной. В центре хаоса виконт Болингброк пытается лавировать между личной выгодой и благом для всех.

Многообразие жанров
Спектакль «Заговор по-английски», созданный по пьесе Эжена Скриба «Стакан воды», становится настоящим театральным экспериментом. В нём гармонично переплетаются придворная опера, детектив, любовная интрига и яркая комедия. Сюжет достигает кульминации в гротеске с элементами карнавального шоу и завершается трагическим фарсом.

Захватывающее зрелище
Постановка Сергея Алдонина впечатляет острым юмором, насыщенной хореографией, созданной Александром Мацко, учеником Романа Виктюка, и роскошными костюмами от Максима Обрезкова, главного художника театра Вахтангова.

Погружение в театральные измерения
За три часа спектакля зрители переходят из одного измерения в другое, погружаясь в миры интриг, страсти и комедийных эпизодов. «Заговор по-английски» — это мастерский синтез жанров, создающий уникальное театральное приключение.

Режиссер
Сергей Алдонин
В ролях
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Сергей Алдонин
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Стакан воды, или Заговор по-английски Стакан воды, или Заговор по-английски Стакан воды, или Заговор по-английски Стакан воды, или Заговор по-английски Стакан воды, или Заговор по-английски Стакан воды, или Заговор по-английски Стакан воды, или Заговор по-английски Стакан воды, или Заговор по-английски

В ближайшие дни

12+
Сертификат
16 ноября в 12:00 Театр им. Булгакова
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