«Доктор Преображенский» расскажет историю врача с редким даром. В 1966 году Лев Григорьевич, профессионал челюстно-лицевой хирургии, грезит о создании Института красоты. В новом учреждении он планирует проводить пластические операции и до неузнаваемости менять человеческий облик. В Советском Союзе еще не было подобной практики, и Преображенский намерен стать первопроходцем. Чтобы исполнить свою мечту, доктор заключает тайное соглашение с КГБ. В то же время его коллега Зорин планирует вырваться за рубеж, чтобы состояться в профессии, но соглашается работать на Преображенского, надеясь, что это приблизит день его отъезда.