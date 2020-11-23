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Постер сериала Доктор Преображенский
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Киноафиша Сериалы Доктор Преображенский

Доктор Преображенский (2020 - …)

Doktor Preobrazhenskij 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 16 часов 40 минут

О чем сериал

«Доктор Преображенский» расскажет историю врача с редким даром. В 1966 году Лев Григорьевич, профессионал челюстно-лицевой хирургии, грезит о создании Института красоты. В новом учреждении он планирует проводить пластические операции и до неузнаваемости менять человеческий облик. В Советском Союзе еще не было подобной практики, и Преображенский намерен стать первопроходцем. Чтобы исполнить свою мечту, доктор заключает тайное соглашение с КГБ. В то же время его коллега Зорин планирует вырваться за рубеж, чтобы состояться в профессии, но соглашается работать на Преображенского, надеясь, что это приблизит день его отъезда.

В ролях
В ролях
Денис Шведов
Денис Шведов
Мария Андреева
Мария Андреева
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Петр Скворцов
Петр Скворцов
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Ирина Савакова
Ирина Савакова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Доктор Преображенский - Сезон 1 Сезон 1
2020, 12 эпизодов
 
Доктор Преображенский - Сезон 2 Сезон 2
2024, 8 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Отзывы о сериале
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