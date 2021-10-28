«Камень, ножницы, бумага»: Рецензия Киноафиши

Анастасия (Татьяна Лютаева) стала актрисой, но не добилась успеха. Теперь она ведёт дни рождения мелкобуржуазных олигархов и довольствуется эпизодическими ролями в театрах и сериалах. Она не хочет той же судьбы для своей дочери Кати (Агния Дитковските), поэтому отговаривает молодую дочку от актёрской карьеры. Впрочем, безуспешно. Для того, чтобы судьба дочери не повторила судьбу матери, Анастасия знакомит Катю с Мастером (Владимир Ильин) – наставником, которого не хватало самой матери.

Претенциозный, но вполне внятный и человеколюбивый посыл режиссёрского дебюта прекрасной актрисы Татьяны Лютаевой, к сожалению, не освобождает картину от множества ошибок, свойственных дебютам. Кроме очевидного невыдержанного темпоритма, излишней многозначительности и грубой мелодраматичности, «Камень, ножницы, бумага» – слишком странненький фильм. В какой-то момент создаётся впечатление, что эта лента могла бы стать основой для сериала или ряда короткометражек, настолько неравносилен художественный вес то одной серии (эпизод с яблоками хорош и самодостаточен), то другой (сцены кастингов напоминают неудачные дубли из рекламы).

Камень, ножницы, бумага

Странность – критерий непростой, но очевидно не проигрышный. Люди любят странное кино и с большим удовольствием его смотрят. Проблема истории Насти и Кати в том, что для любителей Линча и Ходоровски «Камень, ножницы, бумага» слишком случайно странный фильм, а для любителей более рационального кино он невыносимо непонятный.

Проблема кроется в актёрской игре. Дитковските и Лютаева немного похожи внешне, но более всего – в актёрской манере. Их плавная театральность и некоторая манерность роднит их, пускай сценарий и не дал их персонажам логичного родства. Владимир Ильин же выходит с реалистическим, мощным образом, почти тренером из спортивного кино. Его выпадение из общей эфемерно-мифологической картины заставляет задуматься, а не плод ли он воображения Катерины? Сон разума рождает чудовищ. Зрительское восприятие фильма рассеивается и не успевает собраться воедино в концовке. Сомнения могли породиться, но ответов не будет.

Камень, ножницы, бумага

«Камень, ножницы, бумага» – отличный способ проверить себя любителю российского кино. Это одновременно похожий на всё, но самобытный фильм.