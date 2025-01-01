Меню
Том Уилкинсон
Награды и номинации Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Награды и номинации Том Уилкинсон
Оскар 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2002
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2008
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Actor
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
Сандэнс 2001
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
