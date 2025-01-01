Меню
Филип Сеймур Хоффман
Награды
Награды и номинации Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Филип Сеймур Хоффман
Оскар 2006
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2013
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2009
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
