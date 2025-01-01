Меню
Джеймс МакЭвой
Награды
Награды и номинации Джеймса МакЭвоя
James McAvoy
Награды и номинации Джеймса МакЭвоя
Каннский кинофестиваль 2007
Мужское откровение
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Восходящая звезда
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
