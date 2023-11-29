Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вайкики " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Лакит Стэнфилд конкурирует с Иисусом Христом в трейлере фильма «Книга Кларенса»

Лакит Стэнфилд конкурирует с Иисусом Христом в трейлере фильма «Книга Кларенса»

29 ноября 2023 15:58
Лакит Стэнфилд конкурирует с Иисусом Христом в трейлере фильма «Книга Кларенса»

Библейская комедийная драма при участии Джеймса Макэвоя.

Студия Sony Pictures представила новый трейлер комедийного фильма на библейскую тематику «Книга Кларенса», главную роль в котором исполнил Лакит Стэнфилд («Достать ножи», «Иуда и черный мессия», «Атланта»). Картина является новым проектом режиссера и сценариста Джеймса Сэмюэла («Тем больнее падать»).

В центре сюжета — обыкновенный бедняк из Иерусалима по имени Кларенс, который завидует чудотворцу и пророку Иисусу из Назарета. Отчаянно желая выбиться в люди, заработать денег и доказать самому себе свою состоятельность, Кларенс тоже решает творить «чудеса». Так, в трейлере показано, как при помощи своего подсадного приятеля он совершает акт оживления умершего. Однако вскоре деятельность Кларенса привлекает к нему внимание представителей Римской империи, которые имеют власть над Иерусалимом.

В именитый актерский состав вошли также Омар Си, Джеймс Макэвой, Бенедикт Камбербэтч, Марианн Жан-Батист, Анна Диоп, Дэвид Ойелоуо, Тейяна Тейлор, Элфри Вудард, Калеб Маклафлин, Майкл Уорд и другие.

В саундтрек фильма вошли композиции таких исполнителей, как Jay Z, Kid Cudi, Lil Wayne, Shabba Ranks, а также самого Стэнфилда. Кроме того, Jay Z выступает одним из продюсеров картины.

В США «Книга Кларенса» выйдет в прокат 12 января 2024 года.

Фото: Sony Pictures
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Очаровательный фильм с восхитительным Тимоти Шаламе: появились первые отзывы о «Вонке» Очаровательный фильм с восхитительным Тимоти Шаламе: появились первые отзывы о «Вонке» Читать далее 30 ноября 2023
Джоди Комер спасает своего младенца в трейлере драмы «Всемирный потоп» Джоди Комер спасает своего младенца в трейлере драмы «Всемирный потоп» Читать далее 30 ноября 2023
Что смотреть на Netflix зимой: 10 любопытных премьер, которые нельзя пропустить Что смотреть на Netflix зимой: 10 любопытных премьер, которые нельзя пропустить Читать далее 29 ноября 2023
Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо» Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо» Читать далее 30 ноября 2023
Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли Читать далее 30 ноября 2023
Новое изысканное ограбление: вышел трейлер сериала «Берлин» из вселенной «Бумажного дома» Новое изысканное ограбление: вышел трейлер сериала «Берлин» из вселенной «Бумажного дома» Читать далее 29 ноября 2023
Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды» Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды» Читать далее 30 ноября 2023
Лакит Стэнфилд конкурирует с Иисусом Христом в трейлере фильма «Книга Кларенса» Лакит Стэнфилд конкурирует с Иисусом Христом в трейлере фильма «Книга Кларенса» Читать далее 29 ноября 2023
Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета Читать далее 29 ноября 2023
Фривольный плюшевый медведь отправляется в школу в трейлере сериала «Тед» Фривольный плюшевый медведь отправляется в школу в трейлере сериала «Тед» Читать далее 30 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше