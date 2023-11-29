Лакит Стэнфилд конкурирует с Иисусом Христом в трейлере фильма «Книга Кларенса»

Студия Sony Pictures представила новый трейлер комедийного фильма на библейскую тематику «Книга Кларенса», главную роль в котором исполнил Лакит Стэнфилд («Достать ножи», «Иуда и черный мессия», «Атланта»). Картина является новым проектом режиссера и сценариста Джеймса Сэмюэла («Тем больнее падать»).

В центре сюжета — обыкновенный бедняк из Иерусалима по имени Кларенс, который завидует чудотворцу и пророку Иисусу из Назарета. Отчаянно желая выбиться в люди, заработать денег и доказать самому себе свою состоятельность, Кларенс тоже решает творить «чудеса». Так, в трейлере показано, как при помощи своего подсадного приятеля он совершает акт оживления умершего. Однако вскоре деятельность Кларенса привлекает к нему внимание представителей Римской империи, которые имеют власть над Иерусалимом.

В именитый актерский состав вошли также Омар Си, Джеймс Макэвой, Бенедикт Камбербэтч, Марианн Жан-Батист, Анна Диоп, Дэвид Ойелоуо, Тейяна Тейлор, Элфри Вудард, Калеб Маклафлин, Майкл Уорд и другие.

В саундтрек фильма вошли композиции таких исполнителей, как Jay Z, Kid Cudi, Lil Wayne, Shabba Ranks, а также самого Стэнфилда. Кроме того, Jay Z выступает одним из продюсеров картины.

В США «Книга Кларенса» выйдет в прокат 12 января 2024 года.