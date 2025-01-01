Меню
Мишель Пфайффер
Награды
Награды и номинации Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Мишель Пфайффер
Оскар 1993
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1990
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1989
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Elvira Notari Prize
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1996
Best Female Performance
Номинант
Most Desirable Female
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший поцелуй
Номинант
Most Desirable Female
Номинант
Берлинале 1993
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
