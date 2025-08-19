Колин Фаррелл идет ва-банк в трейлере фильма «Баллада о маленьком игроке»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер драматического триллера «Баллада о маленьком игроке», который снял признанный немецкий режиссер Эдвард Бергер («Конклав», «На Западном фронте без перемен»). В ограниченный зарубежный прокат картина выйдет 15 октября, а спустя две недели состоится релиз на стриминге.

В центре сюжета — специалист по карточным играм лорд Дойл (Колин Фаррелл). Он находится в китайском городе Макао, который известен как «азиатский Лас-Вегас». После ряда экспозиционных кадров в ролике показано, как Дойл сходится в схватке за карточным столом с пожилой дамой. Кажется, он выигрывает… но прыгает с крыши отеля. Затем протагонист с похмелья просыпается в своем роскошном номере среди остатков морепродуктов и пустых бутылок. Дальнейшие фрагменты обрисовывают образ жизни Дойла: он играет, пьет, яростно ест и, очевидно, о чем-то горько сожалеет.

Несмотря на попытки Дойла затаиться в Китае, его прошлое и увеличивающиеся долги неизменно его настигают — припереть героя к стенке готова Синтия Блайт (Тильда Суинтон). Однако Дойлу суждено встретить родственную душу в лице таинственной работницы казино Дао Мин (Чэнь Фала), которая может стать его ключом к спасению.

Сценарий написали Роуэн Жоффе и Лоуренс Осборн. Оператором выступает Джеймс Френд, а музыку написал Фолькер Бертельман — оба работали с Бергером над «На Западном фронте без перемен».