Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Колин Фаррелл
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Награды и номинации Колина Фаррелла
Colin Farrell
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Награды и номинации Колина Фаррелла
Оскар 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Лучший актер
Победитель
Золотая малина 2023
Премия за восстановление репутации
Победитель
Золотая малина 2005
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Победитель
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучшее перевоплощение
Номинант
Best On-Screen Dirtbag
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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