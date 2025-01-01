Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Хью Лори Награды

Награды и номинации Хью Лори

Hugh Laurie
Награды и номинации Хью Лори
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Сел смотреть ради любопытства — завис до финала: сколько серий в «Рейсе-314» и почему остановиться на одной невозможно
Откуда в фильме «Август» у немецкого агента редкий «Браунинг»? Зрители не поверили глазам
Кэмерон назвал лучший космический триллер в истории, и это было ожидаемо: не зря фильм собрал в прокате 723 млн долларов
Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале
Фотки в соцсетях тут ни при чем: Кэмерон вложил сакральный смысл в название «Аватара» — и это отразилось в облике На’ви
«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки
Apple TV+ подхватил российскую моду на 90-е: их новый сериал вернет в прошлое — сюжет напоминает культовый «Престиж» Нолана
НТВ готовит подарок фанатам «Невского»: новый детектив о питерских буднях – премьера уже 13 октября
Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку
Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса
Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше