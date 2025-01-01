Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Хью Лори
Награды
Награды и номинации Хью Лори
Hugh Laurie
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хью Лори
Золотой глобус 2017
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Сел смотреть ради любопытства — завис до финала: сколько серий в «Рейсе-314» и почему остановиться на одной невозможно
Откуда в фильме «Август» у немецкого агента редкий «Браунинг»? Зрители не поверили глазам
Кэмерон назвал лучший космический триллер в истории, и это было ожидаемо: не зря фильм собрал в прокате 723 млн долларов
Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале
Фотки в соцсетях тут ни при чем: Кэмерон вложил сакральный смысл в название «Аватара» — и это отразилось в облике На’ви
«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки
Apple TV+ подхватил российскую моду на 90-е: их новый сериал вернет в прошлое — сюжет напоминает культовый «Престиж» Нолана
НТВ готовит подарок фанатам «Невского»: новый детектив о питерских буднях – премьера уже 13 октября
Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку
Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса
Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667