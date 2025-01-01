Меню
Стив Мартин
Награды
Награды и номинации Стива Мартина
Steve Martin
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Стива Мартина
Оскар 2014
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Writing Achievement in Variety or Music
Номинант
Outstanding Writing Achievement in Variety or Music
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Dance Sequence
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
