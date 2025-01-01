Меню
Кирстен Данст
Награды
Награды и номинации Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Награды и номинации Кирстен Данст
Оскар 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Breakthrough Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Dance Sequence
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
