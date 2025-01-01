Меню
Кристин Скотт Томас
Награды
Награды и номинации Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
Награды и номинации Кристин Скотт Томас
Оскар 1997
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1987
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
