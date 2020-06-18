«Почти знамениты»: Рецензия Киноафиши

В онлайн-кинотеатрах выходит новая картина Питера Каттанео, который в 90-х покорил всех зрителей своей комедией «Мужской стриптиз». «Почти знамениты», или в переводе с оригинала «Военные жены», тоже рассказывает историю о группе людей, находящихся в сложной психологической ситуации. Однако если «Мужской стриптиз» был более двадцати лет назад и по-своему показывал состояние общества, то новый фильм не имеет никакой социальной цели. Задача у «Почти знамениты» совершенно иная. Рассказываем, какая именно.

Почти знамениты

Сюжет фильма основан на реальных событиях и повествует о группе военных жен. Кто-то отправляет мужа уже в пятый раз, а некоторые только-только вышли из-под венца. Но всем женщинам необходимо хоть как-то отвлечься от тревожных мыслей — вдруг вчерашней ночью они видели своего супруга в последний раз?! Лизе поручают позаботиться о клубных мероприятиях, где все жены могли быть пообщаться друг с другом и как-то разбавить досуг. Немного высоколобая и зажатая дама по имени Кейт вызывается ей помочь. Так они формируют женский хор, которым впоследствии заинтересуются даже в столице и пригласят выступать на Дне памяти павших.

День памяти павших празднуется ежегодно с 1919 года, сами британцы к нему готовятся минимум за неделю, а некоторые даже выделяют целый месяц в своем календаре. На прилавках всех продуктовых магазинов и деревянных стойках пабов продают или бесплатно раздают значки с красными маками. Британский гражданин просто обязан прицепить их на свою одежду. Так они отдают дань всем солдатам, когда-либо участвовавшим в военных действиях. Памятники украшаются маковыми венками, люди приносит живые цветы тоже красных оттенков. Логично, что к такому дню надо было придумать современный и, главное, теплый фильм.

Почти знамениты

Однако ошибочное сравнение с «Мужским стриптизом» рушит саму историю в фильме «Почти знамениты». Фабулой новая картина Питера Каттанео больше схожа с «Девочками из календаря» (2003) Найджела Коула. Там британские женщины тоже собирались вместе ради благого дела, сюжет также основан на реальных событиях. Такого формата комедийные мелодрамы, где каждый обязательно найдет для себя цель в жизни, в британских кинотеатрах выходят минимум раз в год. В прошлом году зрители смотрели музыкальную комедию «Друзья рыбака», где лондонский продюсер решает заключить контракт с местным хором в Корнуолле. А там люди занимаются исключительно рыболовством, поэтому какие из них певцы. Годом ранее комедия «Плывем, мужики» Оливера Паркера пыталась сплотить британскую нацию и посмотреть, во что превратилась бывшая великая империя, через мужское синхронное плавание. В 2017 музыка уходит на второй план, и теперь герои готовятся к танцевальному выступлению. Таким образом главные персонажи фильма «Познакомься с новыми обстоятельствами» Ричарда Лонкрэйна пытались найти свое место в жизни. Именно последняя мысль соединяет все вышеупомянутые картины, и «Мужской стриптиз» в том числе.

Почти знамениты

Несмотря на ошибочное сравнение, все-таки между хитом Питера Каттанео и его новой картиной существует четкая связующая нить. Все персонажи у британского режиссера сломленные и пропащие, не могут найти свое место в сложном современном мире. Безусловно, «Мужской стриптиз» открыл для британского кинематографа такой архетип людей, в то время конкретно мужчин. Гендерные роли менялись в 80-х годах прошлого столетия, когда страна проходила через голод, безработицу и бедность. Мужчины мечтали поскорее покончить с собой, садились в машину и накачивали ее газом. Может быть, удастся задохнуться. Но все заканчивается счастливым финалом и обнаженными телами на сцене какого-то клуба. Другими словами, благодаря этой картине теперь почти каждый год британские кинематографисты выпускают добрые и духоподъемные мелодрамы, где комедия граничит с трагедией, но хорошая концовка неизбежна. В результате если в конце прошлого века названный формат был революционным и новаторским, то теперь такого рода фильмы теряются среди фестивальных и мейнстримных проектов.

«Почти знамениты» не нашли своего зрителя на смотре в Торонто, совершенно пропали с радаров российской публики из-за пандемии. Однако у картины все-таки есть своя публика, которая всегда готовится к 11 ноября, Дню памяти павших. На этот раз ее ожидают искренние улыбки главных героинь — тех самых военных жен. Только фильм так и останется крутиться где-то в онлайн-кинотеатрах или в blu-ray коллекциях среди похожих по теме проектов. В британском кино мелодрамы такого плана схожи с блюдом Fish & Chips — дешево, быстро, вкусно и всегда доступно. У Каттанео получается точно так же.

Почти знамениты

Новый фильм Питера Каттанео может понравиться любому зрителю, который всегда ожидает хэппи-энда в финале картины. Вот только «Почти знамениты» сразу же забудутся после просмотра, и станет совершенно не важно, о чем пели женщины.

Ася Заболоцкая