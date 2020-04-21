Меню
Киноафиша
Трейлеры
Почти знамениты. Дублированный трейлер
Почти знамениты. Дублированный трейлер
Дата публикации: 21 апреля 2020
Почти знамениты
– Что объединяет светскую даму, неуправляемую продавщицу и новобрачную? Они умеют петь! Всего лишь нужно немного удачи и команда отчаянных женщин придумает хитроумный план, чтобы стать ближе к своей мечте.
6.5
Почти знамениты
комедия, 2020, Великобритания
