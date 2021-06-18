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Дмитрий Глуховский

Дмитрий Глуховский
Дмитрий Глуховский
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Дата рождения
12 июня 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Дмитрия Глуховского

Дмитрий Глуховский – писатель нового типа, пионер сетевой литературы, а также сценарист. Родился 12 июня 1979 года в Москве в интеллигентной семье. Мать Димы работала в ТАСС фоторедактором, отец трудился редактором на Гостелерадио. Мальчик с детства мечтал стать журналистом.

Ребенок рано научился считать и писать, к моменту поступления в первый класс Дмитрий мог производить математические действия в уме с трехзначными числами. Любимыми школьными предметами у парня были литература и русский. Первая проба пера у будущего писателя состоялась еще в школе: Дмитрий писал очерки в стенгазету и фантастические рассказы для одноклассников.

Успешно закончив французскую спецшколу в 1996 году, молодой человек поступил на факультет журналистики в университет Израиля, предварительно выучив иврит.

Начало 2000-х годов совпало с работой Дмитрия во Франции редактором на канале Euronews.

По возвращении на родину Глуховский устроился на канал RT. В должности телерепортера специального кремлевского пула Дмитрий освещал жизнь президента, вел репортажи из горячих точек, посещал Чернобыль, Байконур. Позже молодой человек искал себя в качестве журналиста на немецкой радиостанции Deutsche Welle и на британском телеканале Sky News. Однако в 2009 году он завершил карьеру журналиста.

В 2005 году издательство «Эксмо» выпускает первую книгу Дмитрия Глуховского «Метро 2033». Фантастический роман быстро набирает популярность, к 2019 году его тираж превышает отметку в пять миллионов экземпляров по всему миру. Позже, Дмитрий продолжает этот цикл: тогда появляются «Метро 2034», «Метро 2035», которые тоже имеют успех у читателей.

В 2019 году Глуховский подается в киноиндустрию: выходит экранизация его романа «Текст», сценарий для фильма он написал сам. В начале 2021 года состоялась премьера «Топей» – сериала с Иваном Янковским в главной роли, сценаристом которого так же становится Дмитрий.

Дмитрий Глуховский был женат на Елене Фуксиной – сотруднице телеканала Russia Today. У пары родились двое детей – Эмилия и Теодор. Однако через какое-то время Глуховский и Фуксина развелись.

Интересные факты о Дмитрии Глуховском
  • Писатель известен своими оппозиционными взглядами и острой критикой в адрес политики Владимира Путина.
  • Кроме русского, Дмитрий также разговаривает на пяти языках: испанском, английском, немецком, французском и иврите.
  • Роман Глуховского «Метро 2033» сначала не понравился редакторам, и его не приняли в издательстве. Тогда Дмитрий выложил его в сеть. Обретя бешеную популярность в интернете, позже роман вышел в печатной версии и был переведен на 37 языков.
  • Студия MGM в Голливуде бралась за создание фильма по роману «Метро 2033», но съемки так и не состоялись. Более того, Глуховский предлагал экранизацию Дэвиду Финчеру, поскольку не доверял отечественной киноиндустрии.
  • Своими любимыми режиссерами Глуховский называл раннего Никиту Михалкова и Марка Захарова, а любимым актером – Олега Янковского.
Фильмография Дмитрия Глуховского
Текст
Текст
драма 2019, Россия
7.0
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