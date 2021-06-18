Дмитрий Глуховский – писатель нового типа, пионер сетевой литературы, а также сценарист. Родился 12 июня 1979 года в Москве в интеллигентной семье. Мать Димы работала в ТАСС фоторедактором, отец трудился редактором на Гостелерадио. Мальчик с детства мечтал стать журналистом.

Ребенок рано научился считать и писать, к моменту поступления в первый класс Дмитрий мог производить математические действия в уме с трехзначными числами. Любимыми школьными предметами у парня были литература и русский. Первая проба пера у будущего писателя состоялась еще в школе: Дмитрий писал очерки в стенгазету и фантастические рассказы для одноклассников.

Успешно закончив французскую спецшколу в 1996 году, молодой человек поступил на факультет журналистики в университет Израиля, предварительно выучив иврит.

Начало 2000-х годов совпало с работой Дмитрия во Франции редактором на канале Euronews.

По возвращении на родину Глуховский устроился на канал RT. В должности телерепортера специального кремлевского пула Дмитрий освещал жизнь президента, вел репортажи из горячих точек, посещал Чернобыль, Байконур. Позже молодой человек искал себя в качестве журналиста на немецкой радиостанции Deutsche Welle и на британском телеканале Sky News. Однако в 2009 году он завершил карьеру журналиста.

В 2005 году издательство «Эксмо» выпускает первую книгу Дмитрия Глуховского «Метро 2033». Фантастический роман быстро набирает популярность, к 2019 году его тираж превышает отметку в пять миллионов экземпляров по всему миру. Позже, Дмитрий продолжает этот цикл: тогда появляются «Метро 2034», «Метро 2035», которые тоже имеют успех у читателей.

В 2019 году Глуховский подается в киноиндустрию: выходит экранизация его романа «Текст», сценарий для фильма он написал сам. В начале 2021 года состоялась премьера «Топей» – сериала с Иваном Янковским в главной роли, сценаристом которого так же становится Дмитрий.

Дмитрий Глуховский был женат на Елене Фуксиной – сотруднице телеканала Russia Today. У пары родились двое детей – Эмилия и Теодор. Однако через какое-то время Глуховский и Фуксина развелись.