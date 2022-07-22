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Российское кино
Новости: российское кино
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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В число лучших российских фильмов 2019 года вошли «Дылда», «Ржев» и «Керосин»
22 января состоялось вручение премии Российской гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон».
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23 января 2020 14:45
Делай, что тебе хочется: Вышел трейлер фильма «Троица»
Его премьера состоялась на Кинотавре.
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29 августа 2019 13:38
Война началась: Вышел трейлер постапокалиптического фильма «Аванпост»
Картина выйдет на экраны 21 ноября.
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28 августа 2019 12:37
Как в России футбол зарождался: Появился первый трейлер фильма «Дикая лига»
Картина выйдет на экраны в октябре.
1 комментарий
27 августа 2019 16:47
Пётр Буслов представил тизер своего нового фильма «БУМЕРанг»
Главные роли в чёрной комедии сыграли Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев.
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20 августа 2019 17:11
Стала известна дата выхода «Верности» Нигины Сайфуллаевой
Главные роли в фильме исполнили Александр Паль и Евгения Громова.
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20 августа 2019 14:54
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Проект вышел под брендом Netflix Original.
1 комментарий
16 августа 2019 13:35
Данила Козловский завершил съёмки фильма о трагедии в Чернобыле
Фильм выйдет в прокат осенью 2020 года.
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14 августа 2019 09:33
Телефон это и есть ты: Вышел новый трейлер фильма «Текст»
Экранизация романа Дмитрия Глуховского выйдет в прокат осенью.
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7 августа 2019 14:31
Выполнять приказы: Появился новый трейлер шпионского боевика «Герой»
Главную роль в картине исполнил Александр Петров.
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1 августа 2019 15:37
В 90-е убивали людей: Трейлер фильма «Бык» Бориса Акопова
Картина стала обладателем Гран-при Кинотавра в этом году.
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31 июля 2019 11:15
Появилось видео со съёмок экранизации романа «Мы» Евгения Замятина
Картина выйдет в прокат в 2020 году.
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23 июля 2019 13:51
Открыть врата Ада: Появился первый трейлер фильма «Девятая»
Расследование загадочных убийств в Петербурге XIX века.
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22 июля 2019 09:39
Создатели «Полицейского с Рублёвки» не предлагали Александру Петрову роль в новом сезоне
Актёр заявлял, что его пути с создателями проекта разошлись.
2 комментария
16 июля 2019 10:52
Минкультуры рекомендовало поддержать новые фильмы Крыжовникова и Хлебникова
Всего субсидии получат десять фильмов.
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12 июля 2019 14:46
Чтобы Родина гордилась: Трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Биографический фильм про великого футболиста выйдет на экраны в 2019 году.
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4 июля 2019 13:27
Егор Крид снимется в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина»
Этот фильм станет дебютом музыканта в кино.
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3 июля 2019 12:40
Павел Лунгин планирует снять сказку «Василиса»
В картине могут сыграть Петр Мамонов и Людмила Полякова.
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20 июня 2019 12:33
Данила Козловский не боится сравнения своего фильма про Чернобыль с сериалом от HBO
Съёмки проекта стартовали 15 июня на территории недостроенного энергоблока №5 Курской АЭС.
1 комментарий
19 июня 2019 14:30
Волшебное приключение: Тизер-трейлер фэнтези «Серебряные коньки»
Картина выйдет в прокат зимой 2020 года.
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19 июня 2019 13:47
Режиссёр «Горько!» хочет снять трагикомедию с певицей Монеточкой
Жора Крыжовников представил проект «Дорога на Джомолунгму» про Грушинский фестиваль.
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19 июня 2019 12:08
Фильмы «Верность» и «Гроза» покажут на «ТНТ Premier»
Обе картины принимали участие в основном конкурсе «Кинотавра».
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18 июня 2019 17:28
«Войну Анны» вернут в российский прокат
Это поможет фильму с выдвижением на «Оскар» от России.
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17 июня 2019 16:44
Нормальной жизни хочу: Тизер-трейлер фильма «Текст»
Экранизация романа Дмитрия Глуховского выйдет в прокат осенью.
Написать
17 июня 2019 14:31
В Сочи стартовал «Кинотавр»
В основную конкурсную программу фестиваля в этом году вошли 15 картин.
Написать
10 июня 2019 12:51
Всё вверх дном: Трейлер мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»
Любимые герои возвращаются на экраны.
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3 июня 2019 13:20
Стало известно, когда выйдет фильм Андрея Кончаловского о Микеланджело
По словам режиссёра, работа над картиной шла непросто.
1 комментарий
29 мая 2019 14:35
Канны-2019: Трейлер фильма «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой
Премьера фильма пройдёт на Каннском кинофестивале.
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23 мая 2019 14:24
Притяженья больше нет: Первый тизер «Вторжения» Фёдора Бондарчука
Продолжение фантастического фильма «Притяжение» получило новое название и дату релиза.
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23 мая 2019 11:03
Максим Матвеев сыграет главную роль в сериале «Шерлок Холмс в России»
Знаменитый английский сыщик будет вести следствие в Санкт-Петербурге.
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21 мая 2019 14:31
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