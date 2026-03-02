«Это был дзен»: актриса Пелагея Невзорова рассказала о работе над фильмом «К себе нежно»

5 марта дистрибьютор «Атмосфера кино» выпускает в прокат проникновенную комедийную мелодраму « К себе нежно » о 40-летней женщине, которая переосмысляет себя и свою жизнь. Одну из главных ролей в картине исполнила Пелагея Невзорова . В интервью Киноафише она поведала о своих впечатлениях от съемок, о своей героине, а также о своем любимом кино.

Экранизация нон-фикшн книги — это всегда эксперимент, из которого может получится что-то невероятное. Какие были ваши первые мысли по поводу сценария и что именно вдохновило вас поучаствовать в проекте?

Я была знакома с самой книгой и с ее автором. Читала ее давно, но никогда не думала, что такой материал можно экранизировать. Действительно, экранизация нон-фикшн книги — это очень необычно. И когда мне пришел этот проект на почту, я была так заинтригована: мне было интересно, как такой сценарий вообще будет существовать. Поэтому моей первой реакцией оказалась именно интрига.

А когда я уже начала работать над своей героиней Витой, еще на моменте проб мне интуитивно показалось, что, сыграв такого персонажа, я смогу помочь огромному количеству людей. Думаю, на примере Виты многие девочки, девушки, женщины сами себе дадут ответы на какие-то внутренние вопросы и разберутся с глубоко личными проблемами: возможно, где-то более легко начнут относиться к жизни, менее тревожно и менее вовлечено там, где вовлекаться вовсе не нужно. Мне показалось, что такой ролью я помогу большому количеству женщин, и это меня вдохновило.

Есть ли какой-то ваш личный инсайт, который вы «поймали» на съемках фильма?

Я думаю, что, снимаясь в этом кино, я в целом училась. Эта роль пришла ко мне очень вовремя: как некий знак свыше, может быть. И мне кажется, что я поймала далеко не один инсайт на этих съемках — «К себе нежно» научил меня многому и даже учит до сих пор.

Я люблю свою профессию за возможность прожить жизнь в шкуре другого человека и взять от него самое полезное, что может быть. И, наверное, главный личный инсайт, который я «словила» — возможно, это очень банально будет звучать, но это любовь и нежность к себе. Я поняла, что очень важно именно то, какие смыслы ты сам вкладываешь в эту фразу. Поэтому сейчас я стараюсь каждый день привносить в свою жизнь любовь — не как эгоизм, а как ежедневный выбор: когда ты просто начинаешь выбирать себя.

В фильме ваша героиня произносит фразу «Замужество истощает женщину». Как вы относитесь к этой мысли? И как, на ваш взгляд, штамп в паспорте меняет отношения двух любящих людей?

Я считаю, что замужество за правильным человеком ни в коей мере не истощает женщину. Как и наоборот, женитьба на правильной женщине не истощает мужчину. Конечно, найти своего человека очень сложно, особенно с возрастом. Но зато когда ты его находишь, это ощущается как подарок судьбы. При этом стоит помнить, что правильный человек рядом — это не только супруг. Им может быть и хороший друг, знакомый, приятель, который украшает твою жизнь.

По поводу штампа в паспорте: я, если честно, думаю, что он почти ничего не меняет. Если два человека искренне любят друг друга, то заключение брака никак не скажется на их любви — на ее качестве и силе. Единственное, что реально дает штамп в паспорте — это ощущение какого-то статуса.

Ваша героиня Вита в целом выглядит очень проработанной девушкой. Легко ли вам было входить в это умиротворенное состояние на съемках? И что вы в целом думаете о тех, кто двигается на таких заряженных энергиях?

Это был дзен. Мне настолько было круто входить в это умиротворение, настолько я кайфовала на каждой смене, что мне было невероятно легко. Возможно, в обычной жизни умиротворение дается мне сложнее, потому что на съемках ты можешь в это «поиграть» — у тебя нет никакой ответственности, ты все делаешь через легкость, и поэтому у тебя все получается, и ты чувствуешь истинное наслаждение.

Теперь же, после съемок, я пытаюсь привнести эти энергии в свою жизнь, но везде важна мера. В обычной жизни далеко не всегда получается погружаться в такое состояние полностью, потому что в реальности у нас много обязательств, ответственности, тревог и переживаний, и их невозможно всегда отпустить и сказать: «Да, ладно, я сейчас сяду в поле и буду медитировать». Так, к сожалению, возможно только у буддистских монахов, наверное. Но я лично не встречала такого человека, и сама им точно не являюсь — все равно всегда что-то отвлекает.

Однако гармоничное существование между «негативом» и «позитивом» все-таки возможно. И я вдохновляюсь людьми, которые это умеют, и сама к этому стремлюсь.

Добавляли ли вы в этот образ что-то от себя? Быть может, у вас были собственные наработки, референсы?

Да, в этой роли проявилась моя детская непосредственность — мне часто говорят, что во мне она есть, и мне показалось, что именно в роли Виты эта легкая наивность имеет место.

Из референсов: мне очень понравилась работа Киры Найтли в фильме «Детка». Не то чтобы я копировала ее, но какими-то вещами точно вдохновилась. Мы с режиссером обсуждали этот фильм, и он мне посоветовал посмотреть его, просто чтобы поймать, как сейчас модно говорить, вайб. А еще, как бы странно это ни звучало, но в плане физики и каких-то реакций я вдохновлялась Джеком Воробьем. Возможно, это будет совсем неочевидный ответ на данный вопрос, но именно в пластике и легкости этот образ был у меня где-то на периферии сознания.

Кстати, кажется, что у Виты и Рады из «Двух холмов» много общего. Они могли бы подружиться, встретившись в одной вселенной.

Мне, если честно, не кажется, что эти персонажи похожи. Рада более сдержанная — по крайней мере в первом сезоне. И у нее более развит комплекс отличницы, юношеский максимализм, страсть, внутреннее желание какого-то бунта. А вот Вита, скорее, плывущая по течению.

Но глобально у них обеих есть желание узнавать этот мир, узнавать людей. И я думаю, почему бы нет? Они бы подружились. Только это была бы дружба явно не с первого взгляда. В ней было бы много споров, долгая стадия принятия, ряд компромиссов, и лишь потом понимание, что они стали подругами. А подругами они стали бы потому, что и одна, и другая честные — и с самой собой, и с миром вокруг, и с людьми.

Заметно, что в «К себе нежно» особую роль в повествовании играют сны главной героини. А у вас были похожие видения, которые помогали по-другому взглянуть на реальность? Как вы предпочитаете общаться со своим внутренним «я»?

Да, сны — очень крутая штука. Мне каждую ночь снятся сны, причем очень яркие — иногда это просто кинематографичные блокбастеры. У меня бывает такое, что я во сне понимаю, что я во сне, и тогда происходит уже истинное творчество, как у Нолана в «Начале»: я начинаю управлять своим сном. Интересно, что это умение у меня с детства, и я этому не училась специально.

Но также я иногда понимаю, что сон — это отклик на мою реакцию, на мой прожитый день или, возможно, на какой-то стресс. Также порой сны действительно бывают вещие, и мне даже снятся разговоры с определенными людьми или пробы, на которые я, допустим, иду завтра: подобные сны меня вдохновляют. А временами бывает и наоборот — приснится что-то нехорошее, и этот сон влияет на меня и на мое настроение все следующие сутки. Все всегда так по-разному.

Я стараюсь общаться со своим внутренним «я», учусь слушать свою душу, отклик своего тела. Сейчас мне 29 лет, и я понимаю, что у меня действительно развита физическая интуиция. Тело знает ответы на вопросы намного раньше, чем голова — она может тревожиться, отвлекаться на мысли и установки других людей, на какой-то лишний анализ, а вот тело всегда выдает самую правильную первичную реакцию, подсказывает «мое» это или «не мое».

В одном из интервью вы говорили, что любите «воровать» у людей их повадки, мимику и мелкие характерные движения. Вот если бы вам нужно было сыграть саму себя, на какие детали собственного поведения вы обратили бы внимание?

Никогда об этом не думала. Я очень редко задумываюсь о том, как выгляжу со стороны — в плане именно жестов, мимики и того, как меня считывают другие люди. Но есть у меня одно интересное наблюдение: я иногда смотрю на себя на каких-то случайных видео у подруги, например, и я будто сама с собой знакомлюсь. Думаю: «О, ничего себе, это я вот так выгляжу со стороны? Прикольно! А вот тут мне не нравится…» Это всегда очень интересные открытия. Ты как будто с каждым разом все ближе и ближе узнаешь себя.

Если бы я играла саму себя, я бы обратила внимание на свой взгляд — как я смотрю, когда злюсь, как я смотрю, когда радуюсь или когда я считываю человека. У меня черные выразительные глаза, и мне многие об этом говорили. Вообще, человеческий взгляд — это самое интересное, что может быть. Мне кажется, я и влюбляюсь в глаза, в то, как человек на меня смотрит. Так что да, в первую очередь я бы копировала взгляд.

Это, на самом деле, очень полезно, особенно для актера — наблюдать за собой со стороны. За настоящим собой. Хотя за своей работой в кино тоже полезно, но я лично никогда не хожу на плейбэк — мне кажется, это будет меня отвлекать. Не люблю во время рабочего процесса наблюдать за собой на отснятом материале: люблю уже потом, когда кино выходит, смотреть и делать для себя какие-то выводы, извлекать уроки.

Ранее вы также говорили, что один из ваших первых проектов — «Золотце» для «России-1» — на удивление так отозвался у части зрителей, что они продолжают вам писать и всегда узнают вас в той роли. А есть ли у вас такой фильм или сериал из разряда guilty pleasure? Вроде бы простой, всем понятный, но настолько теплый и уютный, что его всегда хочется пересматривать.

Я не буду «выпендриваться» и называть какие-то умные фильмы. Я, на самом деле, очень люблю старые романтические комедии нулевых и часто их пересматриваю — и когда у меня хорошее настроение, и когда плохое. Особенно мне нравится эпоха фильмов а-ля «Реальная любовь», «Дневники Бриджит Джонс», ленты с Мэттью МакКонахи, Джулией Робертс, Ричардом Гиром. И еще всем сердцем обожаю «Грязные танцы». Все эти фильмы вызывают во мне такой трепет и такой поток добра и света, что я готова их пересматривать постоянно. Хоть и говорят, что, если ты пересматриваешь одни и те же фильмы, ты так справляешься с тревожностью, мне не важно — я искренне кайфую от просмотра того же «Отпуска по обмену». Как раз недавно его пересматривала, чтобы в очередной раз убедиться, что Джуд Лоу — это моя любовь.

Говоря о кино, нельзя не упомянуть самое престижное и актуальное сейчас мероприятие — новый «Оскар». Какие ленты из номинантов вам понравились?

Я в восторге от фильма «Марти Великолепный». Признаться, раньше я никогда не обращала внимания на Тимоти Шаламе ни как на актера, ни как на мужчину. Видела только «Дюну» с ним, и то потому, что это экранизация книги, которую я читала. Также я смотрела «Интерстеллар», где он играл маленького героя, и его там было совсем чуть-чуть. Мне он всегда казался сладким, щупленьким пацаненком, который очень ванильный и распиаренный. Но, посмотрев это кино, все поменялось: меня очень впечатлил сам фильм и его игра. Насколько я знаю, у этой ленты 9 номинаций на «Оскар», и я искренне болею за этот проект.

Из других работ могу отметить «Грешников», но в том плане, что я не очень понимаю, почему у этого фильма столько номинаций, если честно. Это кино на вечер. Да, неплохое, но не сравнится с многими другими лентами, которые номинировались и в прошлых годах, и в этом. На мой вкус — это проходной фильм, хотя музыка и картинка у него, безусловно, очень красивые.

Как вы думаете, какие тренды сейчас наблюдаются в кинематографе, как в отечественном, так и в западном? Кажется, популярная психология точно один из них.

Популяризация психологии — это здорово. В нашей стране эта сфера очень долго не воспринималась всерьез, и я рада, что мы к этому пришли. Конечно, во всем нужна мера и нельзя все оправдывать психологией, но она действительно помогает, если пользоваться ей разумно. Это, в принципе, применимо к любой области жизни.

Есть еще один тренд в кино, который я заметила: мне кажется, сейчас все сводится к «настоящности», если такое слово вообще имеется в русском языке (смеется). У людей все чаще проявляется усталость от социальных сетей, от суперкрасивой, модной, выверенной картинки. Взгляд теперь цепляют настоящие люди с настоящими проблемами, с настоящими телами. Человек как будто возвращается к истинному себе.

Мы уже устали от вечной гонки, от сравнения себя с другими людьми и, я думаю, хотим просто вернуться домой — в философском понимании этой фразы. Прийти назад к истокам, к азарту, к нежности, честности, внутренней свободе. Я все чаще это наблюдаю и очень этому радуюсь, потому что с такими установками жить намного проще. У каждого из нас свой уникальный путь, о чем мы в один момент как будто совсем забыли, и теперь нам нужно учиться любить себя такими, какие мы есть, чему тенденции в кино начинают активно способствовать.

Если кто-то из актрис, чей стиль вас вдохновляет? Кто-то, кого бы вы могли назвать своей role model?

У меня нет кумира, и не было никогда. Мне нравится множество актеров и актрис, певиц, блогеров. Я вдохновляюсь чем-то определенным от каждого человека, поэтому назвать кого-то одного не могу. Да и нет таких людей. Просто есть, допустим, в нашем кинематографе коллеги — и молодые девушки, и заслуженные артистки, — которых я уважаю, у кого бы я хотела поучиться, с кем бы хотела поработать в кино или в театре, посмотреть изнутри на их кухню. Как вы уже заметили, я много чего ворую в хорошем смысле этого слова, но ворую не у кого-то определенного.

Вообще, для меня я сама role model. Возможно, это очень эгоистично звучит, но я всегда вспоминаю себя более младшего возраста. Допустим, в свои 17 лет — какая я была тогда, когда только пришла учиться в институт? И как бы эта девочка посмотрела на современную версию меня?

Думаю, я очень многого добилась, хотя иногда мне кажется, что я делаю всего недостаточно и нужно стараться больше. В такие моменты важно действительно встать и сказать себе: «Так, стоп! Ты уже крутая, ведь ты так много чего сделала!» Я очень хочу через 10 лет посмотреть на себя нынешнюю и понять, что добилась еще большего. Для меня это лучшая мотивация, поэтому я стараюсь жить сегодняшним днем, быть уверенной в себе для будущего и обнимать того ребенка, которым я была в прошлом, показав ему: «Смотри, у нас с тобой все получилось и получается, и будет получаться дальше».

Вы еще также упоминали, что очень хотели бы попробовать себя в качестве продюсера. Бывает ли такое, что вы смотрите сценарий будущих проектов именно с продюсерской точки зрения, не только с актерской? Если да, то как часто ваша интуиция срабатывала верно?

Да, я бы хотела попробовать себя в роли продюсера, чтобы расширить свой диапазон. Во мне так много энергии, что я бы хотела освоить очень многие вещи. И если раньше мне казалось, что нужно сфокусироваться только на чем-то одном, то есть на актерстве, то сейчас я думаю: «Почему? Кто сказал, что я должна быть кем-то одним? Я могу стать и писателем, и сценаристом, и кем угодно. Кто мне это запретит?» Поэтому, когда ко мне придет возможность побыть продюсером, я ее точно не упущу.

Сейчас, конечно, я не анализирую все сценарии так глубоко, как это делает продюсер. Но с учетом моего уже наработанного опыта я точно могу сказать, какая картина будет очень дорогой, какая, возможно, будет не так красива, как описано в сценарии, за счет определенных технических моментов, а какая сцена получится, только если оператор, художник-постановщик и режиссер будут на одной волне.

Во всем остальном — никогда не знаешь, что сработает на самом деле, и интуиция у меня в этом плане никогда не работает, потому что от нее тут мало что зависит. Иногда смотришь фильм и думаешь: «Господи, какой кошмар». А у других он вызывает такой восторг, что этот проект становится мегапопулярным. Или, наоборот, гордишься тем, какое кино получается, а его по итогу посмотрят только твои пять коллег, потому что получился слишком узконаправленный формат. Это все я имею в виду, когда читаю сценарий, и я понимаю, что никак нельзя точно предсказать, что именно выстрелит, что будет завтра, какой актер или актриса окажется на пьедестале. Иногда остается только плыть по этому течению кино и театра, впитывать в себя все, взращивать свой садик и наблюдать.

Но я знаю, что лучший залог успеха — быть фанатом своего дела и получать наслаждение от профессии. Если она приносит тебе удовольствие, значит у твоих проектов точно есть шанс. А мне актерство дарит колоссальное удовольствие. Я думаю, очень важно в этой профессии «отвалить» от самого себя и реально начать кайфовать, потому что профессия эта замечательная — хоть и не без минусов, как и любая другая.

С каким режиссером вы мечтаете поработать как актриса?

Безусловно, это Гай Ричи и Кристофер Нолан. Я действительно вижу себя в этом кино, и я обязательно снимусь у них.

Какой бы российский проект вы бы показали всему миру?

О, в последние годы у нас столько всего классного вышло, и я даже как-то теряюсь в этом вопросе, потому что посоветовала бы очень-очень многое. Честно, боюсь сейчас что-то не назвать, поэтому ограничусь одним из недавно просмотренного — сериалом «Аутсорс», который так сильно меня впечатлил. Вообще, у нас в кинематографе все умнички и все такие талантливые, что я очень советую следить за релизами отечественного кино.

Какие карьерные цели вы бы поставили для себя на 26-й год, если, конечно, это не секрет?

Я поставлю для себя цель просто сиять. Не бояться проявляться, не бояться показывать себя миру, не глушить себя, не стесняться что-то делать. Не быть аккуратной именно в плохом смысле этого слова, потому что для актера аккуратность — это тень. Нужно быть азартным, любящим жизнь человеком с огнем в глазах, очень энергичным. И я действительно такая, просто иногда не до конца оцениваю собственный потенциал. Хочу расширять свой диапазон, смотреть в глубину себя и блистать. «Ничего не бойся, у тебя все получится», — вот, что я бы себе сказала в 26-м году.