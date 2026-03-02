Оповещения от Киноафиши
Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела

Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела

2 марта 2026 12:42
Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела

У каждого оценка не ниже 7.4.

Я давно подсела на детективы, но сейчас на длинные сериалы ни времени, ни желания нет. Поэтому перебираю фильмы, чтобы сразу ухватить суть, за вечер уложиться и получить порцию адреналина без обязательств на несколько сезонов.

И вот хочу посоветовать вам 3 фильма, которые за последние дни мне зашли особенно. Подборка получилась абсолютно рандомная – тут и Линч со своими загадками, и корейский хоррор, от которого волосы дыбом, и наш российский триллер, который неожиданно выстрелил.

Объединяет их одно: каждый заставил конкретно понервничать и поломать голову. Так что рекомендую, если тоже хочется чего-то зубодробительного.

«Шоссе в никуда», 1996

Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела

IMDb: 7.6

Линчевский кошмар, где джазовый музыкант получает видеокассеты с записями собственной жизни, а потом его приговаривают к смерти за убийство жены, которого он не помнит. Дальше – временные петли, раздвоение личности и полный слом мозга. Линч говорит, что это прямолинейно. Линч врет.

«Вопль», 2016

Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела

IMDb: 7.4

В корейской деревне люди сходят с ума и убивают родных. Кто виноват – японец в лесу, эпидемия или сам дьявол? Тот самый случай, когда фильм длится два с половиной часа, а хочется еще. Хоррор, детектив и притча о грехе в одном флаконе.

«Казнь», 2022

Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела

Кинопоиск: 7.4

Российский триллер, за который не стыдно. Следователь Давыдов десять лет назад посадил маньяка, а тут выясняется, что на зэке клеймо, а настоящий убийца до сих пор ходит по земле. Теперь Давыдову придется признать: он ошибался. И цена этой ошибки – жизни.

Ранее мы писали: 3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+

Фото: Кадры из фильмов «Шоссе в никуда» (1996), «Вопль» (2016), «Казнь» (2022)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
