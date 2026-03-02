Оповещения от Киноафиши
Самое актуальное на 6-м Международном Фестивале актуального научного кино ФАНК

2 марта 2026 15:49
С 29 марта по 12 апреля в столичном киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ пройдёт VI Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Он откроется картиной Михаила Архипова «Однажды в Ленинграде», основанной на мемуарах Павла Клушанцева — легендарного советского режиссёра и мастера спецэффектов, который удивительным образом предсказал развитие мировой космонавтики за десятки лет до реальных событий.

За 11 лет работы кинопоказы ФАНК прошли в 323 населенных пунктах (включая показы за рубежом). 14300 показов собрали 474 082 зрителей. Всего было показано 212 фильмов. Московский фестиваль ФАНК стал главной столичной площадкой для встречи экспертов, учёных и кинематографистов. За это время проект превратился в живую экосистему, где громкие премьеры мирового и российского научного кино дополняются дискуссиями и поиском новых способов говорить о науке через искусство.

«Мы с большим воодушевлением готовимся к фестивалю 2026 года. В этом сезоне нам удалось собрать по-настоящему уникальную программу, объединившую картины из Швейцарии, США, Австрии, Норвегии и России. Традиционно ФАНК охватывает широчайший спектр тем — от загадок астрофизики до тонкостей психологии подростков. Особым поводом для гордости станет премьера фильм «Служба солнца», работа над которым началась в стенах нашей Лаборатории научного кино ФАНК. Также мы рады вновь представить зрителям работу Яна Чейни: его новая лента «Наблюдатель» наглядно демонстрирует неразрывную связь различных научных направлений и важность междисциплинарного подхода. Уверена, что эти фильмы станут настоящим откровением для наших зрителей», — говорит Ирина Белых, программный директор ФАНК.

В 2026 году зрителей ждет несколько иностранных премьер: новая работа именитого американского документалиста Йена Чейни «Наблюдатель» о том, как находить красоту в самых обыденных вещах, картина итало-швейцарского производства «Больше неба» режиссера Валерио Джалонго о путях развития ИИ, норвежская лента «Прерванная юность» Осе Свенхейм Дривенес о причинах и следствиях загадочных болей современных подростков и другие. Также в рамках ФАНК-2026 будут представлены две программы короткометражных фильмов «Коротко о науке».

Организаторы представят уже третий по счету альманах собственного производства, созданный в рамках Лаборатории научного кино ФАНК. В этом году проект впервые реализован совместно с Российской академией наук и получил название «Там, где ищут ответы». Над лентой работали талантливые молодые режиссёры: Денис Соколов, Ксения Пчелинцева, Сергей Антонов, Ян Надольский и Никита Севастьянов. Идея альманаха родилась из желания заглянуть за кулисы Академии наук и увидеть, как и над чем ежедневно работают учёные. Пять фильмов альманаха — это пять уникальных маршрутов к пониманию устройства нашего мира. От загадочного исчезновения скифского золота до высокоточной доставки атома внутри человеческого тела; от математических лабиринтов сознания до генной архитектуры будущего и рентгеновского пульса Вселенной. Это кинопутешествие по передовой линии науки, где ученые превращают невидимые процессы в детальные карты реальности, доказывая, что за каждой формулой или древним артефактом стоит стремление человека разгадать код самой жизни. Премьера состоится 2 апреля в кинотеатре «Иллюзион».

Фестиваль завершится в День космонавтики премьерой фильма Валерии Семенчуковой «Служба Солнца» — масштабного исследования нашей главной звезды: от истории советских наблюдений до строительства в Бурятии одного из крупнейших в мире гелиогеофизических комплексов.

В этом году уже в третий раз будет вручена премия жюри ФАНК. Международное жюри в составе продюсера документальных проектов онлайн-кинотеатра Start Алексея Бокова, режиссеров-документалистов Александра Маркова и Марьям Махиевой, генерального директора музея «АТОМ» Елены Мироненко, продюсером документальных фильмов из Казахстана Кайрата Нурмугамбетова и популяризатора науки Владимира Сурдина выберет лучший фильм фестиваля, а зрители решат, кому достанется приз зрительских симпатий имени Юрия Кнорозова — выдающегося историка, лингвиста и этнографа, получившего мировое признание за дешифровку письменности майя.

Показы пройдут в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ.

Другие картины из программы фестиваля:

  • «Эксперимент №1» (режиссёр Дмитрий Масейкин, Россия)
  • «Мои медведи гималайцы» (режиссёры Владислав Гришин, Ирина Шалман, Россия)
  • “Иваново дело” (режиссер Иван Твердовский)

Короткометражный блок “Коротко о науке: частицы целого”:

  • «Что может Силика» (режиссёр Ольга Домовцева, Россия)
  • «Вибрации и волны» (режиссёр Соня Козлова, Россия)
  • «Квант света» (режиссёр Рустем Хайруллин, Россия)

Короткометражный блок “Коротко о науке: эхо Севера”:

  • “Быки холода. Возвращение” (режиссер Марина Калинина, Россия)
  • “Восьмой свист морского зайца” (режиссер Владимир Марин, Россия)
Фото: Пресс-служба фестиваля ФАНК
Виктория Аморина
