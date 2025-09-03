Меню
3 сентября 2025 12:59
Мертвые супергерои устраивают кровавый рейв в трейлере мультсериала «Зомби Marvel»

Первый анимационный проект Marvel с возрастным рейтингом 18+.

Студия Marvel выпустила трейлер анимационного мини-сериала для взрослых «Зомби Marvel». Сезон будет состоять из четырех эпизодов. Все они выйдут 24 сентября на Disney+.

Трейлер изобилует не только знакомыми персонажами, но и сценами кровавого насилия в духе Fatality из видеоигры Mortal Kombat. Елена Белова говорит:

«Все Мстители мертвы. И они идут за нами».

В ролике фигурируют зомби-версии Капитана Америки, Соколиного Глаза, Нэмора, Таноса и многих других персонажей. Противостоят им сохранившие рассудок менее статусные герои, среди которых уже упомянутая Елена Белова, Красный Страж, Мисс Марвел, Кейт Бишоп, а также истребитель вампиров Блэйд. Выжившие пытаются остановить супергеройский зомби-апокалипсис, сражаясь в антиутопическом антураже в отчаянной попытке спасти мир.

Проект «Зомби Marvel» вырос из пятой серии первого сезона анимационной антологии «Что, если...?», в которой показаны альтернативные сюжеты из киновселенной Marvel. В эпизоде «Что, если… зомби?» Мстители и почти весь мир оказываются поражены зомби-вирусом, который Джанет ван Дайн занесла из Квантового измерения. Первыми жертвами становятся ее муж Хэнк Пим, их дочь Хоуп ван Дайн (она же Оса) и Скотт Лэнг (Человек-муравей). В дальнейшем в ходячих мертвецов превращаются Железный человек, Доктор Стрэндж, Вонг, Сокол, Соколиный Глаз и Ванда Максимофф.

Фото: Marvel Studios
Юрий Волошин
Юрий Волошин
