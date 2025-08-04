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Киноафиша Новости Том Холланд в новом костюме: появилось первое промо «Человека-паука 4»

Том Холланд в новом костюме: появилось первое промо «Человека-паука 4»

4 августа 2025 14:59
Том Холланд в новом костюме: появилось первое промо «Человека-паука 4»

Ранее возникла информация, что антагонистом в предстоящем фильме будет Скорпион.

Пока ходят слухи о том, что Том Холланд станет следующим Джеймсом Бондом, сам актер усердно трудится на съемках. Завершив работу над «Одиссеей» Кристофера Нолана, Холланд отправился в Шотландию, где стартовало производство новой части «Человека-паука». Предстоящий фильм получил подзаголовок Brand New Day, то есть «Новый день». Премьера долгожданного блокбастера Marvel состоится 31 июля 2026 года, то есть почти пять лет после выхода «Человека-паука: Нет пути домой», собравшего в мировом прокате почти $2 млрд.

Том Холланд в новом костюме: появилось первое промо «Человека-паука 4»

Студия Sony Pictures выпустила первый тизер «Нового дня». В ролике Холланд в образе Питера Паркера выходит из тени на свет и демонстрирует свой новый паучий костюм, восходящий к оригинальным комиксам. Затем Холланд обращается к находящейся за кадром съемочной команде и спрашивает: «Мы готовы?»

Напомним, что в концовке «Нет пути домой» главный герой, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, был вынужден стереть себя из памяти всех, кто его знает. Таким образом, Питер порвал связи с Эм-Джей (Зендея), Недом (Джейкоб Баталон) и остальным своим окружением. Вместе с тем герой лишился высокотехнологического снаряжения, которое ему предоставляла компания Тони Старка.

Фото: Sony Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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