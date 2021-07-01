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Постер к сериалу Том и Джерри в Нью-Йорке
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Киноафиша Сериалы Том и Джерри в Нью-Йорке
Том и Джерри в Нью-Йорке (2021 - …) Tom and Jerry in New York
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 21 минута
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 2 часа 27 минут
О чем сериал

«Том и Джерри в Нью-Йорке» — новый мультипликационный сериал, выходящий на онлайн платформе HBO Max. В основу сюжета легли классические мультики о бесконечной вражде домашнего кота Тома и маленького мышонка Джерри. На этот раз события происходят в американском городе Нью-Йорке. Том живет в престижном пятизвездочном отеле и то и дело пытается выдворить оттуда своего заклятого врага Джерри. По ходу развития событий герои путешествуют по главным достопримечательностям города, среди которых Бродвей, метрополитен и многое другое.

Том и Джерри в Нью-Йорке - трейлер
Том и Джерри в Нью-Йорке
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэниэл Росс
Ларейн Ньюман
Ларейн Ньюман
Кэти Ли
Лесли Дэвид Бэйкер
Лесли Дэвид Бэйкер
Кимберли Брукс
Кимберли Брукс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Том и Джерри в Нью-Йорке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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