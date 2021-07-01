«Том и Джерри в Нью-Йорке» — новый мультипликационный сериал, выходящий на онлайн платформе HBO Max. В основу сюжета легли классические мультики о бесконечной вражде домашнего кота Тома и маленького мышонка Джерри. На этот раз события происходят в американском городе Нью-Йорке. Том живет в престижном пятизвездочном отеле и то и дело пытается выдворить оттуда своего заклятого врага Джерри. По ходу развития событий герои путешествуют по главным достопримечательностям города, среди которых Бродвей, метрополитен и многое другое.