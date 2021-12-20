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Антон Момот
Антон Момот
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Антон Момот
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Дата рождения
12 октября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Биография Антона Момота
Родился 12 октября 1990 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Антона Момота
Первый Оскар
драма, исторический, военный
2022, Россия
7.0
Двое
драма, приключения
2018, Россия
6.0
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«Они снимали за Родину»: вышел трейлер российской исторической драмы «Первый Оскар»
За проект отвечают создатели «Битвы за Севастополь», а одну из главных ролей сыграл звезда «Майора Грома».
Написать
20 декабря 2021 15:35
Стартовали съемки фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар»
Рассказ о том, как снимался первый советский документальный фильм, получивший «Оскар».
Написать
2 февраля 2021 16:48
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