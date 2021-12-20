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Антон Момот

Антон Момот
Антон Момот
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Дата рождения
12 октября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Биография Антона Момота

Родился 12 октября 1990 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Антона Момота
Первый Оскар
Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.0
Двое
Двое
драма, приключения 2018, Россия
6.0
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20 декабря 2021 15:35
Стартовали съемки фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» Рассказ о том, как снимался первый советский документальный фильм, получивший «Оскар».
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2 февраля 2021 16:48
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