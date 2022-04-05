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Аня Чалотра

Anya Chalotra
Аня Чалотра
Аня Чалотра Anya Chalotra
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Дата рождения
21 июля 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Вулвергемптон, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Ани Чалотры

Аня Чалотра появилась на свет 21 июля 1996 года в британском городе Вулвергэмптоне. Ее папа и мама приехали в Англию из Индии. Как и родители, актриса исповедует индуизм и следует его практикам.

Ранние годы будущей звезды прошли в Южном Стаффордшире, а интерес к актерской профессии проявился у нее уже в Лондоне. Там Аня ходила в Гилдхоллскую школу музыки и театра, выпускниками которой были Орландо Блум и многие другие звезды экрана. В годы учебы она принимала активное участие во всех спектаклях.

Получив среднее образование, Чалотра стала студенткой ведущего лондонского вуза LAMDA, где учились Бенедикт Камбербэтч, Ким Кэттролл и российская актриса Юлия Высоцкая. После Аня работала во многих лондонских театрах, поразив критиков образом характерной индианки в спектакле "Деревня". Издание The Guardian отметило убедительную игру молодой актрисы.

Кинодебют Ани состоялся в 2018 году благодаря роли в многосерийном проекте "Жажда странствий". А широкую узнаваемость во всем мире девушка приобрела после участия в сериале "Ведьмак" стримингового сервиса Netflix, где она воплотила образ Йеннифер.

Аня состоит в отношениях с писателем и журналистом Хуаном Ф. Санчесом из Гондураса. В качестве своих любимых занятий в свободное время Аня называет чтение, шопинг и путешествия.

Интересные факты о Ане Чалотре
  • При росте 168 сантиметров актриса весит 55 килограммов.
  • С санскрита имя актрисы переводится как "неисчерпаемое", "иное" или "странное". Его можно встретить в индуистской мифологии и фольклоре, где оно звучит как "Анья".
  • В 2019 году Аня стала актрисой дубляжа, подарив свой голос центральной героине многосерийного анимэ "Шервуд".
  • Чалотра предпочитает отдыхать в Майами.
  • Аня – средняя из трех детей в семье Чалотра. У нее есть старшая сестра Рия и младший брат Арун.
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