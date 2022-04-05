Аня Чалотра появилась на свет 21 июля 1996 года в британском городе Вулвергэмптоне. Ее папа и мама приехали в Англию из Индии. Как и родители, актриса исповедует индуизм и следует его практикам.

Ранние годы будущей звезды прошли в Южном Стаффордшире, а интерес к актерской профессии проявился у нее уже в Лондоне. Там Аня ходила в Гилдхоллскую школу музыки и театра, выпускниками которой были Орландо Блум и многие другие звезды экрана. В годы учебы она принимала активное участие во всех спектаклях.

Получив среднее образование, Чалотра стала студенткой ведущего лондонского вуза LAMDA, где учились Бенедикт Камбербэтч, Ким Кэттролл и российская актриса Юлия Высоцкая. После Аня работала во многих лондонских театрах, поразив критиков образом характерной индианки в спектакле "Деревня". Издание The Guardian отметило убедительную игру молодой актрисы.

Кинодебют Ани состоялся в 2018 году благодаря роли в многосерийном проекте "Жажда странствий". А широкую узнаваемость во всем мире девушка приобрела после участия в сериале "Ведьмак" стримингового сервиса Netflix, где она воплотила образ Йеннифер.

Аня состоит в отношениях с писателем и журналистом Хуаном Ф. Санчесом из Гондураса. В качестве своих любимых занятий в свободное время Аня называет чтение, шопинг и путешествия.