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Давид Пужоль
Давид Пужоль David Pujol
Киноафиша Персоны Давид Пужоль

Давид Пужоль

David Pujol

Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Сальвадор Дали: В поисках бессмертия
Сальвадор Дали: В поисках бессмертия (2018)
7.4666667
Последний шедевр Дали (2015)
6
В ожидании Дали
В ожидании Дали (2023)
5.5833335

Фильмография Давид Пужоль

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Сценарист 1 Режиссер 3
В ожидании Дали 5.6
В ожидании Дали Esperando a Dalí
комедия, драма, мелодрама 2023, Испания
Билеты
Сальвадор Дали: В поисках бессмертия 7.5
Сальвадор Дали: В поисках бессмертия Salvador Dali: In Search of Immortality
документальный 2018, Испания
Билеты
6
Последний шедевр Дали
документальный 2015, Испания
Новости о Давид Пужоль
Два повара-энтузиаста создают кулинарный рай в трейлере комедии «В ожидании Дали»
Два повара-энтузиаста создают кулинарный рай в трейлере комедии «В ожидании Дали»
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