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Давид Пужоль
David Pujol
Киноафиша
Персоны
Давид Пужоль
Давид Пужоль
David Pujol
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
Сальвадор Дали: В поисках бессмертия
(2018)
7.4666667
Последний шедевр Дали
(2015)
6
В ожидании Дали
(2023)
5.5833335
Фильмография Давид Пужоль
Жанр
Все
Документальный
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2018
2015
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
1
Режиссер
3
5.6
В ожидании Дали
Esperando a Dalí
комедия, драма, мелодрама
2023, Испания
Билеты
7.5
Сальвадор Дали: В поисках бессмертия
Salvador Dali: In Search of Immortality
документальный
2018, Испания
Билеты
6
Последний шедевр Дали
документальный
2015, Испания
Новости о Давид Пужоль
Два повара-энтузиаста создают кулинарный рай в трейлере комедии «В ожидании Дали»
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