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Poster of 1900
7.3
Kinoafisha Films 1900
7.3

1900

, 1976
Novecento
Italy, France, West Germany / Drama / 18+
Poster of 1900
7.3

Cast

Robert De Niro
Robert De Niro
Alfredo Berlinghieri
Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Olmo Dalcò
Dominique Sanda
Ada Fiastri Paulhan
Stefania Sandrelli
Stefania Sandrelli
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Francesca Bertini
Sister Desolata
Laura Betti
Regina
Werner Bruhns
Ottavio Berlinghieri
Stefania Casini
Stefania Casini
Neve
Anna Henkel-Grönemeyer
Anita the Younger
Sterling Hayden
Sterling Hayden
Leo Dalcò
Donald Sutherland
Donald Sutherland
Director Bernardo Bertolucci
Writer Franco Arcalli, Giuseppe Bertolucci, Bernardo Bertolucci
Composer Ennio Morricone
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France / West Germany
Runtime 5 hours 12 minutes
Production year 1976
World premiere 21 May 1976
Release date
10 December 1993 Australia
24 February 1977 Belgium
23 December 1976 Chile
2 August 1979 Colombia
26 December 1976 Denmark
17 December 1976 Finland K-18
1 September 1976 France 16
21 October 1976 Germany
12 December 1976 Great Britain 18
14 September 1978 Hungary 18
3 September 1976 Italy
23 October 1982 Japan
22 June 2006 Netherlands
17 January 1978 Norway 18
10 February 1977 Portugal
18 October 1977 Spain 18
30 October 1978 Sweden 15
21 May 1990 USSR
4 August 1983 Uruguay
MPAA R
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $4,776
Production Produzioni Europee Associate (PEA), Les Productions Artistes Associés, Artemis Film
Also known as
Novecento, 1900, 1900 - Gewalt, Macht, Leidenschaft, 1900 - Kampf, Liebe, Hoffnung, Двадцатый век, 1900 - Deuxième acte, 1900 - Parte I, 1900 - Parte II, 1900 de Bertolucci, 1900-ieji, 1900: Seconde époque, 1900nen, 1900年, Dvadeseti vek, Dvadeseto stoljeće, Dvidešimtas amžius, Huszadik század, Nineteen Hundred, Novecento - Atto I, Novecento - Atto II, Twentieth Century, Wiek XX, XX вeк, XX. století, Двадесети век, 1900년, 1900：新世纪, XX век, Novecento (Parte 1), 一九〇〇, 1900 (Deuxième partie), 1900 - Teil 1: Gewalt, Macht, Leidenschaft, 1900 - Teil 2: Kampf, Liebe, Hoffnung, Novecento (Parte 2), 1900 (Première partie)

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7.6 IMDb
Updated 25 December 2023
Listen to the
soundtrack 1900

Quotes

Alfredo as a Child What are you doing?
Olmo as a Child I'm screwing the earth.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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