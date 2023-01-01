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Двадцатый век Двадцатый век
Киноафиша Фильмы Двадцатый век Двадцатый век, 1976: актеры и роли
Novecento Двадцатый век 1976 / Италия / Франция / ФРГ
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Двадцатый век, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи Бернардо Бертолуччи Bernardo Bertolucci
В ролях
Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Доминик Санда Dominique Sanda Стефания Сандрелли Stefania Sandrelli Доналд Сазерлэнд Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Франческа Бертини Francesca Bertini Лаура Бетти Laura Betti Вернер Бранс Стефания Казини Стефания Казини Stefania Casini Анна Хенкель Стерлинг Хейден Стерлинг Хейден Sterling Hayden
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