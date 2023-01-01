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Двадцатый век
Двадцатый век, 1976: актеры и роли
Novecento
Двадцатый век
1976 / Италия / Франция / ФРГ
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Двадцатый век, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Bernardo Bertolucci
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Доминик Санда
Dominique Sanda
Стефания Сандрелли
Stefania Sandrelli
Доналд Сазерлэнд
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
Франческа Бертини
Francesca Bertini
Лаура Бетти
Laura Betti
Вернер Бранс
Стефания Казини
Stefania Casini
Анна Хенкель
Стерлинг Хейден
Sterling Hayden
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