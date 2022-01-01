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Киноафиша Фильмы Трамвай "Желание" Трамвай "Желание", 1951: актеры и роли
A Streetcar Named Desire Трамвай "Желание" 1951 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Трамвай "Желание", 1951: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элиа Казан Элиа Казан Elia Kazan
В ролях
Вивьен Ли Вивьен Ли Vivien Leigh Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Ким Хантер Kim Hunter Карл Молден Karl Malden
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