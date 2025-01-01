Меню
Трамвай "Желание"
Награды и номинации фильма Трамвай "Желание"
Награды и номинации фильма Трамвай "Желание" 1951
Оскар 1952
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1952
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best British Actress
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1951
Special Jury Prize
Победитель
Best Actress
Победитель
Golden Lion
Номинант
